Savunma ve Havacılık Sanayi’de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracat

Gökhan Artan / İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Savunma ve Havacılık Sanayii’nde bu yılın 10 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 artışla 1 milyar 553 milyon 804 bin dolarlık ihracat yapıldı. İhracat artışlarında en dikkat çeken ülkelerin başında ise Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1479 artışla 150 milyon 514 bin dolar ihracatın yapıldığı Türk savunma sanayisinin zırhlı kara araçlarını tercih eden Umman oldu.

Umman’a Türk savunma şirketi 513 milyon dolar’a zırhlı araç sattı

Türk savunma sanayi ihracatında ilk dört arasında yer alan kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerinin ihtiyacı olan araçlara yönelik yaptığı ihaleyi Pars araçları ile kazanmıştı.Şirketin Umman ile ihracat sözleşmesi ise 513 milyon dolardı.İlk zırhlı aracı geçtiğimiz yıl teslim eden şirket, 2020'ye kadar Umman’a Pars III 8

