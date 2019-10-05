Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Gökhan Artan / İlayda Kılıçay, 5 Ekim (DHA) - Türk Savunma ve Havacılık Sanayi'nin, 9 aylık ihracatında rekor kırıldı. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre sektörün ihracat rakamı yüzde 37.7 artış ile 1 milyar 855 milyon dolara yükseldi.En çok ihracat yapılan ülke ise yüzde 17 artışın yaşandığı 595 milyon 248 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Türkiye'nin yılın ilk 9 ayında toplamda ihracatı yüzde 2.56 artış ile 132.5 milyar dolara, son 12 aylık ihracatı ise 180.2 milyar dolara ulaştı.İhracatta Türk Savunma ve Havacılık Sanayi'nin ürettiği İnsansız Hava Araçları (İHA), kara ve hava araçları önemli yer teşkil ediyor. ABD, AB ve ve Körfez ülkeleri de dahil birçok ülkeye Türk şirketleri ihracat yapıyor. Sektörde 2011 yılında ihracatcı 60 firma varken bu yıl sayı 700 şirkete ulaştı. Sektörün 2011 yılında 884 milyon dolar olan ihracatı, 2018 yılında 2 milyar 35 milyon dolara yükseldi. İhracat rakamları da her geçen yıl artıyor. Sektör bu yıl sonunu ihracatta rekorla kapatacak. Bu yılın 9 ayında ise Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37.7 artarak 1 milyar 855 milyon 273 bin dolara yükseldi. 9 aylık verilere göre ihracatta rekor kırılırken, Eylül ayında da sektör geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33 artışla 175 milyon dolara ulaştı.