FİNANS

Savunma ve havacılık sektörü ihracatta rekor tazeledi

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1,9 milyar dolar oldu - Savunma ve havacılık sanayisi ürünlerine en fazla talep, 595,2 milyon dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği ABD'den geldi - İller bazındaki sektör ihracatında Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre 11 basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Savunma ve havacılık sektörü, yılın 9 ayındaki ihracatını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artırarak 1,9 milyar dolara çıkardı. Böylece, sektör söz konusu dönemde gerçekleştirilen en yüksek ihracat rakamına ulaşmış oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 3 çeyreğinde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.

Türkiye'nin ihracatı bu dönemde yüzde 2,6 artış gösterdi. Savunma ve havacılık sektörü ise yüzde 37,7'lik ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 346 milyon 869 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 855 milyon 274 bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemdeki ihracat artışında savunma ve havacılık sektörünü yüzde 18,9 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 17,6 ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve yüzde 11,3 ile fındık ve mamulleri takip etti.

- En fazla talep ABD'den

Yılın 9 ayında, savunma ve havacılık ihracatının yüzde 17,1 arttığı ABD, 595 milyon 248 bin dolarla sektörün dış satımında ilk sırayı korudu.

ABD'yi, 184 milyon 776 bin dolarla Almanya izledi. Almanya'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttı.

Umman'a gerçekleştirilen savunma ve havacılık sektörü ihracatı, bu dönemde, yüzde 35,8 artışla 184 milyon 776 bin dolar olarak gerçekleşti.

Katar'a dış satım yüzde bin 336,6 artışla 138 milyon 753 bin dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde bin 763,8 artışla 96 milyon 454 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

- Antalya'dan savunma ihracatında sıçrama

Savunma ve havacılık sektöründe ilk 9 ayda en fazla ihracata imza atan il Ankara oldu. Söz konusu dönemde sektör ihracatının yüzde 44,4'ünü başkent Ankara tek başına sırtladı.

Ankara'nın savunma ve havacılık ihracatı, 2019'un ilk üç çeyreğinde 825 milyon 313 bin dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6 yükseliş kaydetti.

Başkentin ardından en fazla savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştiren il, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 74,1 artırarak 490 milyon 964 bin dolara çıkaran İstanbul oldu.

Savunma ve havacılık ihracatında üçüncü sırayı alan Eskişehir'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artarak 341 milyon 215 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 15'inci sırada yer alan Antalya, bu yıl dördüncü sıraya yerleşti. Antalya'nın savunma ve havacılık sektörü ihracatı bu dönemde yıllık bazda yüzde bin 964 artarak 43 milyon 377 bin dolar oldu.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Pancarın şekere yolculuğu başladıPancarın şekere yolculuğu başladı
Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçtiSabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat Savunma ve havacılık TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

ABD'nin açıklamasının ardından gözler dolarda

ABD'nin açıklamasının ardından gözler dolarda

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan işçi tazminatsız kovuldu

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan işçi tazminatsız kovuldu

10 bin kişiyi işten çıkaracak

10 bin kişiyi işten çıkaracak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

Pancarın şekere yolculuğu başladı

Pancarın şekere yolculuğu başladı

Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti

Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti

Mardin’de 1.2 milyar dolarlık tesis tersine göçe etki etti:1500 kişiye istihdam sağlandı

Mardin’de 1.2 milyar dolarlık tesis tersine göçe etki etti:1500 kişiye istihdam sağlandı

Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.