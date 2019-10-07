Savunma ve havacılık sektörü ihracatta rekor tazeledi

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Savunma ve havacılık sektörü, yılın 9 ayındaki ihracatını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 37,7 artırarak 1,9 milyar dolara çıkardı. Böylece, sektör söz konusu dönemde gerçekleştirilen en yüksek ihracat rakamına ulaşmış oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 3 çeyreğinde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.

Türkiye'nin ihracatı bu dönemde yüzde 2,6 artış gösterdi. Savunma ve havacılık sektörü ise yüzde 37,7'lik ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 346 milyon 869 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 855 milyon 274 bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemdeki ihracat artışında savunma ve havacılık sektörünü yüzde 18,9 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 17,6 ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve yüzde 11,3 ile fındık ve mamulleri takip etti.

- En fazla talep ABD'den

Yılın 9 ayında, savunma ve havacılık ihracatının yüzde 17,1 arttığı ABD, 595 milyon 248 bin dolarla sektörün dış satımında ilk sırayı korudu.