Savunma ve havacılık şirketleri, yatırımcısına eylülde kazandırdı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, eylül ayında yatırımcısına kazandırdı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin 7 tanesi yatırımcısına kazandırırken, üç tanesi kaybettirdi. Analistler, jeopolitik riskler ile savunma ve havacılık sektöründe yapılan anlaşmaların ve bu sektörün şirketlerinin hisse senedi piyasasındaki performansını olumlu etkilediğini belirtti.

ABD'li şirket Raytheon Company, eylül ayında yüzde 5,9 ile yatırımcısına en fazla kazandıran savunma ve havacılık şirketi oldu. Analistler, Raytheon Company'nin ekim ayında United Technologies şirketiyle birleşme konusunda masaya oturacağına dair haberlerle hisse performansının yükseldiğine dikkati çekerek, şirketin havadan atılan orta menzilli silahını geliştirdiğine yönelik çıkan haberleri de anımsattı.

Raytheon Company'i yüzde yüzde 4,8'le United Technologies, yüzde 4,5'le Boeing ve İngiliz BAE Systems, yüzde 1,8'le Northrop Grumman, yüzde 1,5'le F-35 savaş uçaklarının üreticisi Locheed Martin ve yüzde 0,3'le Fransız Thales firması takip etti. Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren şirket ise yüzde 4,9'la Fransız Airbus oldu.