Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri ilk çeyrekte kazandırdı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, yılın ilk çeyreğinde hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kazandırdı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen yıl genel itibarıyla yatırımcılarına kaybettiren savunma ve havacılık şirketleri, 2019'un ilk çeyreğinde ise kazandırdı.

Bu yılın ilk çeyreğinde hisseleri yüzde 40,4 artan Fransız Airbus, hisse senedi piyasalarında savunma ve havacılık şirketleri arasında en fazla getiriyi elde eden şirket oldu.

Fransa ve Almanya arasında şubat ayında yeni nesil savaş uçaklarının üretimi konusunda 65 milyon avroluk anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Fransız Airbus ve Dassault şirketlerinin uçakların tasarım ve konseptini belirleyeceği belirtilirken, analistler, Boeing'in Airbus karşısında yaşadığı pazar kaybı sonucu Airbus hisselerinde de yükseliş görüldüğünü ifade etti.

İtalyan, havacılık, uzay ve savunma şirketi Leonardo'nun hisseleri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 34,9 artış kaydetti. Şirket, mart ayında açık deniz helikopter servisleri alanında faaliyet gösteren ve merkezi Malezya'da olan Weststar Aviation Services'e 5 helikopter satmıştı. Leonardo, satış kapsamında Weststar Aviation Services'le 50 milyon avroluk bir anlaşma imzalamıştı. Geçen ay Cenevre Havalimanı ve Atina Uluslararası Havalimanı ile 100 milyon avroyu aşan bir bagaj taşıma sistemi anlaşması imzalayan şirket, NATO'yla da siber güvenlik iş birliği konusunda anlaşmaya imza atmıştı.