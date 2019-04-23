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Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri ilk çeyrekte kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcılarına kazandırdı - Söz konusu dönemde Fransız Airbus'ın hisseleri yüzde 40,4, Boeing'in hisseleri de yüzde 18,2 yükseldi

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, yılın ilk çeyreğinde hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kazandırdı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen yıl genel itibarıyla yatırımcılarına kaybettiren savunma ve havacılık şirketleri, 2019'un ilk çeyreğinde ise kazandırdı.

Bu yılın ilk çeyreğinde hisseleri yüzde 40,4 artan Fransız Airbus, hisse senedi piyasalarında savunma ve havacılık şirketleri arasında en fazla getiriyi elde eden şirket oldu.

Fransa ve Almanya arasında şubat ayında yeni nesil savaş uçaklarının üretimi konusunda 65 milyon avroluk anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Fransız Airbus ve Dassault şirketlerinin uçakların tasarım ve konseptini belirleyeceği belirtilirken, analistler, Boeing'in Airbus karşısında yaşadığı pazar kaybı sonucu Airbus hisselerinde de yükseliş görüldüğünü ifade etti.

İtalyan, havacılık, uzay ve savunma şirketi Leonardo'nun hisseleri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 34,9 artış kaydetti. Şirket, mart ayında açık deniz helikopter servisleri alanında faaliyet gösteren ve merkezi Malezya'da olan Weststar Aviation Services'e 5 helikopter satmıştı. Leonardo, satış kapsamında Weststar Aviation Services'le 50 milyon avroluk bir anlaşma imzalamıştı. Geçen ay Cenevre Havalimanı ve Atina Uluslararası Havalimanı ile 100 milyon avroyu aşan bir bagaj taşıma sistemi anlaşması imzalayan şirket, NATO'yla da siber güvenlik iş birliği konusunda anlaşmaya imza atmıştı.

ABD'li şirket Raytheon Company'nin hisseleri de ilk çeyrekte yüzde 18,7 yükseldi.

Boeing'in hisseleri de yaşanan uçak kazasına karşın ilk çeyrekte yükseldi. Mart ayında Boeing 737-8 MAX tipi uçak Etiyopya'da düşmüştü. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, Boeing Max'ların hava sahasındaki uçuşları durdurmuştu. Boeing'in hisseleri, yılın ilk 2 ayında yüzde 36'nın üzerinde getiri sağlamasının ardından mart ayında neredeyse kazançlarının yarısını geri verdi. Şirketin hisseleri, ilk çeyrekte yüzde 18,2 yükseldi.

Lockheed Martin'in hisseleri ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 14,6 arttı. Şirket, geçen ay Güdümlü Çoklu Roketatar Sistemi ile ilgili ABD ordusundan 1,13 milyar dolarlık ihale aldığını duyurmuştu. Analistler, bu ihalenin de Lockheed Martin'in hisse performansına katkıda bulunduğuna işaret etti.

Söz konusu dönemde merkezi ABD'de bulunan Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 10, General Dynamics'in hisseleri yüzde 7,6, İngiltere merkezli BAE Systems'in hisseleri yüzde 5, merkezi Fransa'da bulunan Thales'in hisseleri ise yüzde 4,6 getiri sağladı.

- Savunma ve havacılık şirketlerinin 2018 performansı

Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, geçen yıl genel olarak kötü bir performans sergiledi. Analistler, Pentagon'a bütçede ayrılan payın bundan sonra azalabileceğine yönelik endişelerle yatırımcıların, geçen yıl ABD'li savunma ve havacılık şirketlerine temkinli yaklaştığını söyledi.

Söz konusu dönemde Fransız Thales şirketinin hisseleri yüzde 13,4, Boeing'in hisseleri yüzde 9,3 ve Airbus'ın hisseleri yüzde 1,15 artış kaydetti. Böylece Boeing ve Airbus, hem 2018 hem de bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcılarına kazandırdı.

2018 yılında General Dynamics'in hisseleri yüzde 22,7, İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 22,6, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 20,2, BAE Systems'in hisseleri yüzde yüzde 19,8, Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 18,4 ve Raytheon Company'nin hisseleri ise yüzde 18,3 değer kaybetti.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin bu yılın ilk çeyreği ve 2018 getirileri şöyle:

Şirket 2019 1. çeyrek (yüzde) 2018 (yüzde) Airbus 40,4 1,15 Leonardo 34,9 -22,6 Raytheon Company 18,7 -18,3 Boeing 18,2 9,3 Lockheed Martin 14,6 -18,4 Northrop Grumman 10 -20,2 General Dynamics 7,6 -22,7 BAE Systems 5 -19,8 Thales 4,6 13,4

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Anahtar Kelimeler:
Savunma ve havacılık şirketleri

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