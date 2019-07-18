Savunma ve havacılık, yatırımcısına ilk yarıda kazandırdı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, yılın ilk yarısında hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kazandırdı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, yılın ilk çeyreğinde hisse değerleri artan savunma ve havacılık şirketleri, ilk yarıda da yatırımcısına kazandırdı. Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 750 milyar dolar bütçe isteyeceğine dair haberler de özellikle ABD merkezli savunma ve havacılık şirketlerin hisselerinin yükselmesini sağladı.

Bu yılın ilk yarısında hisseleri yüzde 49 artan Airbus, hisse senedi piyasalarında önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında en fazla getiriyi etti. Fransa ve Almanya arasında şubat ayında yeni nesil savaş uçaklarının üretimi konusunda 65 milyon avroluk anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Fransız Airbus ve Dassault şirketlerinin uçakların tasarım ve konseptini belirleyeceği belirtilmişti. Haziran ayında İspanya da bu projeye katılmıştı.