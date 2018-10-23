Savunma ve havacılıkta hedef global şirketler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, esas amaçlarından birinin savunma ve havacılıkta global dünyada yer alan şirketler oluşturmak olduğunu belirtti.

Demir, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinde yaptığı konuşmada, dördüncüsü düzenlenen etkinliğin gelenekselleştiğini söyledi.

Türkiye'nin savunma ve havacılıkta ivme yakaladığına dikkati çeken Demir, bunda bir dizi unsurun etkili olduğunu ifade etti. Demir, ileriki yıllar için belirlenecek stratejide, küreselleşen dünyada Türkiye'nin küresel güç olması yolunda belirli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Savunma ve havacılığın yanında birçok alanda yetkin, derinliği olan, kaliteyi tutturmuş dünya çapında şirketler oluşturulmasının önemine değinen Demir, bunun sağlanabilmesi için çok yönlü bir iş birliği ortamının esas olduğunu kaydetti.

Demir, "Bu iş birliği ve koordinasyon faaliyetinin sadece ülkemiz içinde kalmaması ve yetkinlikleri ile öne çıkan şirketlerimizin, yapılanmaların kaliteleriyle küresel ölçekte hizmet verebilmelerinin sağlanması çok önemli." diye konuştu.