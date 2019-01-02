Savunmada 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerinin mevcut veya planlı sistem ve platformlarının ihtiyaçları ve geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarına yönelik olarak 300 milyon lira bütçeli 10 yeni Ar-Ge Projesi başlattı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlıkta gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Ar-Ge çalışmalarını çok daha hızlı ve etkin şekilde yürütebilecek yeni bir yapı oluşturduklarını anımsattı.

Bu kapsamda ilk Ar-Ge panelini 22 Aralık 2016’da gerçekleştirdiklerine işaret eden Demir, bugüne kadar da toplam 4 Ar-Ge panelini topladıklarını söyledi. Demir, bu panellerde alınan kararlar doğrultusunda toplam bedeli 300 milyon lira olan 10 Ar-Ge projesi için imza atacaklarını belirtti.

Projelerde yüklenici modelini KOBİ-sanayi-üniversite iş birliğine dayalı olarak oluşturduklarını ifade eden Demir, "Projelerde üniversitelerimiz, enstitülerimiz ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere 15 yüklenici veya alt yükleniciye yer verilmiştir." dedi.

Devletin çeşitli birimlerinde Ar-Ge destekleri bulunduğunu, bunlar arasında Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK odaklı olanların hatırı sayılır bir yer tuttuğunu dile getiren Demir, savunma sanayisinde geliştirilen bir dizi teknolojinin ise sivil alanda da yer bulduğunu söyledi.