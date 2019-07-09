Savunmada 100'üncü yıl hedefleri

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümüne kadar savunma ve havacılık sanayisindeki iddiasını büyütmeyi hedefliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda savunma sanayisine yönelik hedeflere yer verildi.

Buna göre, plan döneminde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek ve savunma sanayisinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak temel amaç olacak.

Bu amaç doğrultusunda, geçen yıl 6,7 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayisi cirosunun Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te 26,9 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracatın 10,2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Savunma ve havacılık sanayisindeki istihdamın söz konusu dönemde 44 bin 700 kişiden 79 bin 300 kişiye yükseltilmesi öngörülüyor.