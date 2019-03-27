Savunmada 2019 ihracat hedefi 3 milyar dolar

LANGKAWİ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisindeki ihracat hedeflerine ilişkin, "Hedefimizi bu sene için 3 milyar doların üzerine koymak istiyoruz." dedi. Türk savunma sanayisi ürünleri, Malezya'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2019) sergileniyor. Fuara katılım sağlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı heyetine başkanlık eden Demir'in şahitliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ve Malaysian Aerospace Industry Associaton arasında havacılık alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı, ROKETSAN ve Pyrotechnical Ordnance Malaysia SDN.BHD arasında imzalandı. Demir, AA muhabirine, özelde Malezya, genelde Güneydoğu Asya'nın savunma sanayisi ihracatı ve iş birliği açısından hedef bölgeleri arasında olduğunu söyledi. Bölgedeki Filipinler, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde, hatta Vietnam ve Kamboçya'ya kadar uzanan coğrafyada Türk savunma sanayisinin varlığını hissettirmek istediklerini vurgulayan Demir, "Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin bilinmesi lazım. Bunun için de sürekli olarak bu tür fuarlarda kuvvetli bir varlık göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

İhracat konusunda Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın bilinmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Demir, "Malum bu coğrafyalarda özellikle Türk savunma sanayisine yönelik çok fazla bilgilenme, bilinçlenme yok. Bu fuarda Türk savunma sanayisi şirketleri oldukça büyük bir yer tutuyor ve ilgi çekiyor. Fuarda, hem savunma sanayimizin geldiği yer, kabiliyetlerimizin görünmesi, bilinmesi ve sergilenmesi hem de ihracat, çeşitli konularda iş birliği açısından fırsatlar doğmasını bekliyoruz. Özellikle Malezya gibi bize çok yakın, dost bir ülkenin çeşitli konularda bizimle gayet net iş birliği yapabileceğini biliyoruz. Bu açıdan da Malezya gerçekten kuvvetle bulunmamız gereken ülkelerden biri. Burası sadece satışın değil, çeşitli alanlarda iş birliğinin de gündeme geldiği ve konuşulduğu bir zemin olacak." değerlendirmesinde bulundu. - "Çok büyük sabır gerekiyor" Savunma sanayisi ihracatının bir anda gerçekleşebilecek bir iş olmadığına işaret eden Demir, şöyle konuştu: "Bu konuda gerçekten çok büyük sabır gerekiyor. Hedefimizi bu sene için 3 milyar doların üzerine koymak istiyoruz. Burada asıl kritik nokta bir eşiğin geçilmesi, çeşitli platformların ihracatı ki geçen sene bunu gördük. Bir anda rakamlar çok yükselebiliyor. Burada da hem alt sistemler hem de çeşitli platformların tanıtılması anlamında uzun döneme şamil bazı düzenlemelerin, anlaşmaların yapılması muhtemel. Bu da bizim ihracatımız için geleceğe bir yatırım. Sabırla, bıkmadan usanmadan kovalanması gereken bir olay bu. 1-2 fuarda 'oldu' ya da 'olmadı' tartışmasından ziyade, her fuarda ne kadar adım attığımız, ne kadar tanındığımız önemli. Çok büyük hedeflerimiz var gerçekten. Belirli eşikleri aştıktan sonra rakamların çok hızla büyüdüğünü göreceğimize inanıyorum."

- TUSAŞ ve ROKETSAN'ın attığı imzalar Demir, fuar kapsamında TUSAŞ ve ROKETSAN tarafından atılan imzalara ilişkin de bilgi verdi. TUSAŞ'ın Malezya'daki havacılık şirketlerinin bir araya geldiği bir platformla savunma, havacılık anlamında bir iş birliği anlaşması yaptığına dikkati çeken Demir, "Anlaşma çeşitli konularda iş birliğini içeriyor. Karşılıklı ürün alışverişi, bilgi alışverişi, üretim, ortak faaliyetleri içeren bir anlaşma. Bu da karşılıklı birbirimizin kabiliyetlerinden faydalanıp bir sinerji oluşturma amaçlı. Bunun da çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. Çünkü bu tür coğrafyalarda bir şey satmaktan daha çok, uzun soluklu iş birliğini ve bir potansiyeli geliştirmek, hacmi artırmak anlamında yaklaşmak çok daha çekici oluyor." ifadelerini kullandı. ROKETSAN'ın ise Malezya'da bulunan ve genelde roket yakıtları ve patlayıcılar üzerine çalışan bir devlet şirketiyle iş birliği anlaşması imzaladığını belirten Demir, bu iş birliğinin de iki ülke arasındaki teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve bazı ürünlerin yapılmasına yönelik yürütülen görüşmeleri yeni bir boyuta taşıyacağını vurguladı.

Demir, bunun Türk savunma sanayisinin geldiği teknoloji seviyesinin bir anlamda pazarlanması anlamını taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu ülkelerde iş birliği modellerini oluşturmaya çalışıyoruz. İş birliği modelleri özellikle dost ve kardeş ülkelerde bizim ne kadar iyi niyetli yaklaştığımızı ortaya koyuyor ve geleceğe yönelik potansiyel büyük bir atılımın habercisi oluyor. Bu da Türkiye'nin hem buralardaki algısını hem de savunma sanayisindeki olumlu havayı güçlendiriyor. Burada da gördük, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya özellikle bu tür dost ve kardeş ülkelerde gerçekten imrenilerek bakılıyor. Bizden zaman zaman savunma sanayisinde kullandığımız modeli, başkanlığımızın rolü özelinde özellikle öğrenmek istiyorlar, gelişimin ve atılımın dinamiklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Bunun yanında iş birliğinin zeminlerini arayıp, kabiliyetlerimizi nasıl ileri boyuta taşıyabiliriz bunları konuşuyoruz." - "Ürünlerin sahadaki performansı kapıları açıyor" İsmail Demir, savunma sanayisinde geliştirilen ürün ve sistemlerin kullanıma girmesinin, hedeflenen eşiği aşmadaki rolünün oldukça önemli olduğunu söyledi.