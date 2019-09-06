Savunmada 7 milyar dolarlık buluşma

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları, bu alanda yılda 7 milyar dolar harcama yapan Pakistan'da ihracat olanaklarını artırmak için yerel üretici ve tedarikçilerle buluşacak.

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana 4 kez düzenledikleri High Tech Port Savunma Fuarı'nın 5'incisini, 29-31 Ekim'de Pakistan'da Karaçi Expo Center'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurt, daha önce İstanbul ve Katar'da düzenledikleri fuarlara 260 farklı firmanın katıldığını belirterek, fuara konsept gereği yalnızca Türk firmaların katılabildiğini bildirdi.

Pakistan'ın ise Türkiye'nin platform ve sistem satışı itibarıyla şu anda en büyük ve sıcak savunma sanayisi pazarı olduğuna değinen Kurt, "MİLGEM ve Atak helikopteri için atılan imzalar ihracat rakamını oldukça yukarıya taşıdı. Pakistan, Türk savunma ve havacılık sanayisinin çok önemli bir merkez üssü haline geldi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirdikleri fuara, Pakistan Savunma Sanayii Bakanlığının ev sahipliği yaptığını belirten Kurt, fuar hazırlıklarının iki ülkede de yoğun şekilde ilerlediğini dile getirdi.