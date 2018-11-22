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Savunmada Anadolu sanayisine görev

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan: - "Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu konu, kendine has savunma sistemlerine sahip olması, radardan helikoptere, uçaktan füzeye, hatta uzay mekiğine kadar giden süreci hızlı şekilde tamamlaması gerekiyor. Savunmayı daha çok konuşuyor olmamızın sebebi acil ihtiyaçlarımızdan kaynaklanıyor" - "Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan yan ürünler için Anadolu'nun dört bir yanındaki üreticilerimize yöneliyoruz. Türkiye'nin ilk tankının ve çeşitli platformlarının ihtiyaçlarının karşılanması için üyelerimiz harekete geçiyorlar"

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye'nin dört bir yanına yayılan üyeleriyle savunma sanayisindeki ana üreticilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

MÜSİAD'ın dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, 17'nci MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı gerçekleştirilen High Tech Port By MÜSİAD fuarı ve derneğin savunma sanayisine yönelik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yola "yüksek teknoloji sergisi" fikriyle çıktıklarını ve bir kıvılcım oluşturduklarını belirten Bostan, "Türk insanının, girişimcilerin, üreticilerin yüksek teknolojiyle alakalı ürünler üretebilmesi, gençlerimizin bu konuda kafa yorması ve örnek olması gerekiyordu. Bunun için de bir anlamda mucitlerin peşine düştük. Türkiye'nin dört bir yanını altüst ederek bu konuda çalışma yapan insanları tespit ettik ve ne kadar fakir olduğumuzu gördük. Bahsettiğimiz çok uzun yıllar önceydi. Sonraki yıllarda ortaya konulan çabalarla bu sergiyle başlayan hikaye High Tech Port adı altında fuara dönüştü. 'High Tech Port' artık bir marka oldu." dedi.

En önemli amaçlarının Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu katma değerli ürünleri ortaya koymak olduğunu vurgulayan Bostan, "Özellikle birçok noktada dışa bağımlı olduğumuz ürünler var, her biri cari açık oluşturuyor. Bu cari açığı kapatabilmek için tespit ettiğimiz dallarda yoğun çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

High Tech Port'ta savunmadan tıpa, yazılıma kadar birçok alanda yüksek teknoloji ürünlerinin sergilendiğine dikkati çeken Bostan, şöyle devam etti:

"Eksik olanın öncelikle tamamlanması diye bir kural var. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu konu, kendine has savunma sistemlerine sahip olması, radardan helikoptere, uçaktan füzeye, hatta uzay mekiğine kadar giden süreci hızlı şekilde tamamlaması gerekiyor. Savunmayı daha çok konuşuyor olmamızın sebebi acil ihtiyaçlarımızdan kaynaklanıyor. Yoksa firmalarımız sadece savunma alanında değil, tıpta da birçok yeni teknolojiler geliştirerek ürünler ortaya koyuyor. MÜSİAD ve High Tech Port'un en önemli gündemi yerli ve milli olabilmek. Bu uzun ve meşakkatli bir yol. Bu yolda yürürken de öğrenmek, iş birlikleri yapmak ve bilgi birikimini paylaşabilmek gerekiyor. Bunda ne kadar başarılı olduğumuzu, eskiden sadece dış kabuğunu yapabildiğimiz bir mühimmatın tamamını yapabiliyor olmamızda görüyoruz. Bunu da 4-5 yıllık kısa bir sürede yaptık."

- "Bir odaklanma, dertlenme mevzusu"

Bostan, savunma sanayisine yönelik faaliyetlerinin temelini dışa bağımlılığın azaltılması, öncelikle MÜSİAD üyeleri olmak üzere ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli ve milli firmalar tarafından üretilmesi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla hem Genç MÜSİAD'ımızın hem de MÜSİAD üyelerinin yapmış olduğu çalışmalar var. Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan yan ürünler için Anadolu'nun dört bir yanındaki üreticilerimize yöneliyoruz. Türkiye'nin ilk tankının ve çeşitli platformlarının ihtiyaçlarının karşılanması için üyelerimiz harekete geçiyorlar. Bu bir odaklanma, dertlenme mevzusu. Biz de bu konuda dertlenmiş durumdayız. Bu konuyu çözmek için elimizden geldiği kadar düzenlediğimiz fuarlarla, yaptığımız projelerle desteğimizi ortaya koyuyoruz. Bu ürünleri aynı zamanda ihraç ediyor olmamız gerekiyor, bunun için de çaba gösteriyoruz."

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High Tech Port by MÜSİAD Müsiad Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Savunma Sanayisi

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