FİNANS

Savunmada Ar-Ge'ye ayrılan ödenek yüzde 113 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Merkezi yönetim bütçesinden bu yıl savunma alanında yürütülecek Ar-Ge çalışmaları için ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 113 artışla 3,7 milyar lira oldu - Söz konusu faaliyetler için geçen yıl yapılan harcamalar ise 1,9 milyar lira olarak gerçekleşti - Ar-Ge faaliyetleri için geçen yıl yapılan 10,7 milyar liralık harcamanın yarısını üniversite fonlarından finanse edilenler oluşturdu

AYŞENUR SAĞLAM - Merkezi yönetim bütçesinden bu yıl savunma alanında yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 113 artışla 3,7 milyar lira oldu. Söz konusu faaliyetler için geçen yıl yapılan harcamalar ise 1,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcama 2016 yılına göre yüzde 17,5 artarak 10,7 milyar liraya yükseldi. Bu yıl merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödeneği ise 12,9 milyar lira olarak öngörüldü.

Sosyoekonomik hedeflere göre merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar incelendiğinde, en fazla kaynağın üniversite fonlarından finanse edilen genel bilgi gelişimi faaliyetlerine ayrıldığı görüldü. Üniversitelerin Ar-Ge çalışmaları için geçen yıl merkezi yönetim bütçesinden 2,9 milyar lira ödenek ayrılırken, yapılan harcamalar 5,1 milyar lirayı buldu. Bu yıl söz konusu çalışmalar için ayrılan tutar ise 5,3 milyar lira oldu.

Üniversiteleri, savunma alanındaki Ar-Ge harcamaları takip ederken, bu faaliyetlere geçen yıl bütçeden 1,9 milyar lira harcandı. Savunma alanında yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine bu yıl için ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 113 artışla 3,7 milyar lira olarak belirlendi.

Geçen yılki Ar-Ge harcamalarında savunmayı 1 milyar lirayla endüstriyel üretim ve teknoloji izlerken, söz konusu Ar-Ge faaliyetleri için bütçeden 995 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

- En yüksek Ar-Ge harcaması sağlıkta

Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalarda en yüksek artış yüzde 60 ile sağlık alanında görüldü. Bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına 2016'da 175 milyon lira harcama yapılırken, bu rakam geçen yıl 280 milyon liraya çıktı. Bu yıl için ayrılan ödenek ise 277 milyon lira olarak öngörüldü.

Söz konusu dönemde harcamalarda yüksek artış görülen bir diğer alan da yeryüzünün keşfi ve kullanımı oldu. Bütçeden yeryüzünün keşfi için Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcama yüzde 51 artarak 165 milyon liradan 250 milyon liraya yükseldi. Söz konusu faaliyetler için bu yıl 255 milyon lira ödenek kullandırılması planlandı.

Öte yandan, kültür, eğlence, din ve kitle iletişim alanındaki Ar-Ge faaliyetleri için 2016'da 7,3 milyon lira harcama yapılırken, geçen yıl bu tutar yüzde 40 azalışla 4,3 milyon liraya geriledi.

Bütçeden Ar-Ge faaliyetlerine geçen yıl yapılan harcamalardan eğitim 570 milyon lira, ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar 470 milyon lira, tarım 272 milyon lira, enerji 177 milyon lira, çevre 103 milyon lira, siyasi ve sosyal sistemler, yapılar ve süreçler 52 milyon lira, uzayın keşfi ve kullanımı 30 milyon lira pay aldı.

Söz konusu alanlardaki çalışmalara bu yıl ayrılan ödenekler ise eğitim için 650 milyon lira, ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar için 515 milyon lira, tarım için 395 milyon lira, enerji için 204 milyon lira, çevre için 113 milyon lira, siyasi ve sosyal sistemler, yapılar ve süreçler için 86 milyon lira, uzayın keşfi için 26 milyon lira oldu.

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Ar-Ge Bütçe sağlık Savunma

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