FİNANS

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 15:22 | Son Güncelleme

STM Genel Müdürü Murat İkinci: - "Siber güvenlik, otonom sistemler, yapay zeka ve deniz sistemleri alanında yaptığımız yatırımlarla uluslararası pazarlarda global rakiplerimizin hegemonyalarını kırmak istiyoruz" - "Cep sınıfı denilen, 30 kişi civarında mürettebatı olan sistemler üzerinde duruyoruz. Bunların milli olarak geliştirilebileceğini düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımıza başladık" - "Kamikaze drone'lar için Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri'nden ilgi var. Sayıların belirlenmesi noktasına kadar ilerlendi ve kısa sürede sonuç almayı bekliyoruz"

Türk savunma sanayisinin önde gelen mühendislik şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, geliştireceği yeni teknolojilerle global oyuncularla güçlü bir rekabete hazırlanıyor. Siber güvenlik, otonom sistemler, yapay zeka ve deniz sistemleri alanında global rakiplerin hegemonyalarını kırma kararlığındaki STM, Defense News Top 100 listesinde ilk 50'ye girmeyi hedefliyor.

STM tarafından düzenlenen basın toplantısında, şirketin yürüttüğü çalışmalar ve 2023 stratejilerine ilişki bilgi verildi.

Toplantıda yapılan sunuma göre, STM askeri gemi platformları, kamikaze drone'lar, radar teknolojileri, siber güvenlik, büyük veri analitiği gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

STM, 2017'deki 1,9 milyar liralık cirosuyla Defense News Top 100 listesine 97. sıradan giriş yaptı.

Türkiye'nin denizaltı ve denizüstü platform ihtiyacı ve bunların modernizasyonunda sorumluluk üstlenen STM, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Siber Savunma Merkezi Projesi'nde teslim aşamasına geldi, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı için yürütülecek proje için de imza attı.

Kamikaze drone Kargu'nun güvenlik güçlerine teslimi gerçekleştirilirken, ihracatına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Duvar Arkası Radar, çeşitli güvenlik birimlerinin kullanımına sunuldu, sahada kendisini kanıtlayan ürün, araç üstü ve el tipi olarak çeşitlendiriliyor.

Gözlem işlevi yürütecek mikro uydu 1-1,5 yıl içinde fırlatılacak, ticari gemilerin deniz resmini takip etmeye yarayacak, sinyalleri sahildeki merkeze gönderecek nano uydu için çalışmalar sürüyor. Bunlar takım uydu olarak da kullanılabilecek.

Tank komuta kontrol ve bilgi sistemi yazılımının ise Altay tankı, muhtelif zırhlılar ve silah taşıyıcı araçlarda kullanılması hedefleniyor.

Askeri ve sivil havacılıktaki yazılım tabanlı çözümler de geliştirilmeye devam edilecek.

- Türkiye'de olmayan teknolojiler

STM Genel Müdürü Murat İkinci, sunumun ardından yaptığı konuşmada, sürdürülebilir teknolojik büyüme için özellikle ihracata yönelik çabalarını artıracaklarını söyledi. İkinci, şöyle devam etti:

"Bunun yanında yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi için bilinmedik, Türkiye'de çok fazla ortada olmayan teknolojilerin ülkeye kazandırılması için ciddi çalışmaların altına imza atma kararlığındayız. Önümüzdeki 5 yıl içinde STM'yi mevcut kabiliyet ve ürünlerini uluslararası pazarlara taşıyan, global oyuncularla rekabet eden bir firma olarak göreceğiz. Siber güvenlik, otonom sistemler, yapay zeka ve deniz sistemleri alanında yaptığımız yatırımlarla uluslararası pazarlarda global rakiplerimizin hegemonyalarını kırmak istiyoruz."

İkinci, denizüstü ve denizaltı platformları konusundaki çalışmalarını insansız sistemler, cep sınıfı küçük denizaltıları da içerecek şekilde yürüttüklerini söyledi.

Kamikaze drone ailesini geliştirerek sürü teknolojisi ve yapay zeka özellikleriyle çoklu hedeflere saldırabilir noktaya getirmeyi planladıklarını anlatan İkinci, büyük veri ve siber güvenlikteki kabiliyetlerle de savunma alanında kazanımları korumayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ortaya koyacakları stratejiyle 5 yıl sonunda Defense News Top 100 listesine ilk 50'yi hedeflediklerini vurgulayan İkinci, ciroda yüzde 15'ler düzeyindeki ihracat payını da yüzde 50'ye çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

- Cep sınıfı denizaltı

İkinci, milli denizaltı konusuna uzun süredir yatırım yaptıklarını, tasarım çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Ancak büyük sınıf bir denizaltından başlamak yerine cep sınıfı denilen, 30 kişi civarında mürettebatı olan sistemler üzerinde duruyoruz. Bunların milli olarak geliştirilebileceğini düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımıza başladık. Bununla beraber insansız denizaltı ve denizüstü araçlarla otonom araçlar ailemiz genişleyecek." dedi.

Cep sınıfı denizaltı konusunda bir ekosistemle hareket etmeyi planladıklarını dile getiren İkinci, "Şu anda bir takvim ortaya çıkmış değil. Çok ciddi seviyede kabiliyet oluşturmuş durumdayız. Bunu projelendirip realize edeceğiz. Bunu STM tek başına yapmayacak. Bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası firmaları bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Kendi kaynağımızla tasarım çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

- Kamikaze drone'lar ihracat yolunda

Kamikaze drone'lar için Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri'nden ilgi olduğunu belirten İkinci, yapılan gösterimlerde ürünün beğenildiğini ve sipariş beklediklerini söyledi. İkinci, sayıların belirlenmesi noktasına kadar ilerlendiğini ve kısa sürede sonuç almayı beklediklerini kaydetti.

İkinci, "Bu sistemlerin kolay kullanılabilirliği ve etkinliği gören herkesi etkiliyor. Bu konuda çok ciddi pozitif geri bildirimler alıyoruz. Çok ciddi bir potansiyel var." diye konuştu.

İstanbul'da gelecek yıl düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sürü drone'larla ilgili gösteri planladıklarını aktaran İkinci, Alpagu'nun IDEF öncesinde pazarlamaya hazır bir ürün haline getirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

- MİLGEM çalışmaları büyüyerek devam edecek

STM'nin MİLGEM korvetlerinin inşasında bugüne kadar üstlendiği sorumluluk ve projede bundan sonraki rollerine ilişkin bir soru üzerine Murat İkinci, şunları kaydetti:

"MİLGEM'de STM bundan sonra da olacak. Şu anda MİLGEM'de en büyük mühendislik birikimine sahip olan şirket STM. Pakistan'daki sözleşmeyi kimin imzaladığının bizim için çok bir önemi yok. Türkiye'nin ihracatını başarıyla gerçekleştirmesi bizim için temel odak. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz. MİLGEM ve deniz sistemleri konusundaki en büyük mühendislik birikimi STM'de. Bu birikim projelerin devam etmesi için mutlaka kullanılacaktır. MİLGEM konusundaki çalışmalarımız daha da büyüyerek devam edecek. Bu konuda herhangi bir geriye dönüş yok. Uluslararası alanda bunların pazarlanması ve mühendislik desteğinin verilmesi için de elimizden gelen desteği sağlayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
denizaltı ihracat kamikaze drone MİLGEM Savunma Sanayisi

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