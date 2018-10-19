FİNANS

Savunmada ihracatın önü açık

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "(Savunma ve havacılık ihracatı) Bu yıl 2 milyar doları geçmeyi ve en azından bir yıl önceden daha iyi bir performans göstermeyi bekliyoruz" - "Ben çok iyimserim. Bugün konuştuğumuz rakamların çok kısa sürede çok daha ileri noktalara varacağını bekliyorum" - "İlgi alanımıza giren, potansiyel pazar olan coğrafyalarda hem takas yöntemi hem de yerel para kullanmanın çok cazip geleceğini düşünüyoruz. Bunu yönetmekle ilgili gönüllüyüz"

GÖKSEL YILDIRIM/CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma ve havacılık sanayisi ihracatında bu yıl 2 milyar doları geçmeyi beklediklerini belirterek, "Ben çok iyimserim. Bugün konuştuğumuz rakamların çok kısa sürede çok daha ileri noktalara varacağını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Demir, savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansını değerlendirdi.

Sektörün ihracatının ekim ayı itibarıyla 1,5 milyar dolar civarında olduğuna işaret eden Demir, "Bu, geçen yıla göre yüzde 14 artış anlamına geliyor. Bu yıl 2 milyar doları geçmeyi ve en azından bir yıl önceden daha iyi bir performans göstermeyi bekliyoruz. Eğer platform ihracatına girersek, MİLGEM, Atak ve İHA'larda rakamlar çok daha büyük. MİLGEM ihracatı tek başına 1 milyar avroyu, Atak ise 1,5 milyar doları aşacak bir ihracat. Bunların katkısı yıllara yayılacak." dedi.

Demir, ihracatta net rakamı artırmayı hedeflediklerini, bunun da alt ürünlerin yerlileştirilmesinden geçtiğini vurguladı.

Türk şirketlerinin yurt dışında birbirlerine rakip olmaları gibi bir denklem ortaya çıkabildiğini aktaran Demir, "Bu anlamda kısıtlayıcı değil ama düzenleyici, yol gösterici olma anlamında bazı adımlar atacağız. Bunu resmileştirilmeyen bir formatta yapıyoruz. Belirli bir ülkede bir faaliyet varsa onunla ilgili firmalarımızı yönlendirmek, bir alan kesişmesi varsa onlarla masaya oturup öldürücü, zarar veren rekabeti önlemek adına özelde girişimlerimiz var. Bunu daha yapısal hale getirmek önemli." diye konuştu.

- İhracatta takas ve yerel para seçenekleri

Ödemelerde yerel para birimlerinin, çeşitli takas yöntemlerinin kullanılmasının ihracatta önlerini açacak unsurlar olacağını dile getiren Demir, "İlgi alanımıza giren, potansiyel pazar olan coğrafyalarda hem takas yöntemi hem de yerel para kullanmanın çok cazip geleceğini düşünüyoruz. Bunu yönetmekle ilgili gönüllüyüz. Bununla ihracatta önemli adımlar atılması mümkün. Ben çok iyimserim. Bugün konuştuğumuz rakamların çok kısa sürede çok daha ileri noktalara varacağını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Demir, Türk savunma sanayisi tarafından teslim edilen ürünlere ilişkin yurt dışındaki müşterilerden lojistik destek ve idame anlamında büyük memnuniyetler duyduğunu kaydetti.

Ürünlerin güvenlik güçleri tarafından kullanılmasının, ihracata önemli bir katkı yarattığına işaret eden Demir, ürünün kabiliyetinin anlatılmasının çok fazla etki yapmadığını, sahada ya da tatbikatlarda ortaya konulan performansın en etkili pazarlama metodu olduğunu söyledi.

Demir, savunma ve havacılık sanayisindeki şirketlerin yetkinliğini artırmak ve dünya liginde yer almalarını sağlamak için destek ve eğitim vereceklerini, kalifiye eleman sağlayacaklarını ifade etti. Bu anlamda bir programı hayata geçirdiklerini dile getiren Demir, böylece şirketlerin belirli bir kaliteyi tutturması ve bunu sürekli hale getirmesini amaçladıklarını belirtti.

- "Hayallerimiz büyük ama hayalperest olmamalıyız"

Savunma sanayisine yönelik ilginin kendilerini teşvik ettiğini bildiren Demir, şöyle konuştu:

"Özellikle abartıdan kaçmak istiyoruz. Ürünü ortaya çıkartıyor olmak gurur vesilesi olsa da alttaki bağımsızlığı sağlayamamak bizim için bir rahatsızlık konusu. Bu çok yoğun çalıştığımız bir konu. Ürünlerimizin olgunlaştırılmaya çalışılması gerekiyor. Bizi baskı altında koyan, biraz rahatsız eden konu abartı olması. Mümkün olduğunca mütevazi gitmek istiyoruz. Söylediğimiz şeylerin hepsinin altı dolu. Potansiyel, ümit vadeden birçok başka konumuz var, altını tam doldurmadan söylemek istemiyoruz. Kamuoyu biraz meraklı. İnsan kaynağımıza güveniyoruz. Bunun yetkinleştirilmesi, bir an önce tecrübe kazanması için programlar hayata geçiriyoruz. Hayallerimiz büyük ama hayalperest de olmamalıyız. Gereken tedbirleri alarak o yola yürümek istiyoruz. Ülke insanımıza güvenelim. Başkası herhangi bir şey yapmışsa, bir F35, F22 varsa biz bundan da iyisini yapar mıyız, yaparız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Çok da hızlı yapar mıyız, yaparız. Şu anda yaptığımız bazı ürünlerle ilgili koyduğumuz süreler, yıllardır bu işlerle uğraşan bazı şirketleri hayrete düşürüyor. İşte helikopter örneğinde olduğu gibi gününde ve saatinde uçurduk. O testi gören bazı çok tecrübeli helikopter şirketleri şaşırdılar. İnşallah daha iyi olacak."

PARTNERBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınızBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınız
Bakan Varank: En kötü günler geride kalmaya başladıBakan Varank: En kötü günler geride kalmaya başladı
Mersinli turizmci, 2019 için harekete geçtiMersinli turizmci, 2019 için harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Savunma Sanayisi

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Milyonlarca kadını ilgilendiren kanun teklifi

Milyonlarca kadını ilgilendiren kanun teklifi

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: En kötü günler geride kalmaya başladı

Bakan Varank: En kötü günler geride kalmaya başladı

Mersinli turizmci, 2019 için harekete geçti

Mersinli turizmci, 2019 için harekete geçti

Kayseri'de 170 firma mobilya satışında yüzde 10 indirim yaptı

Kayseri'de 170 firma mobilya satışında yüzde 10 indirim yaptı

Antalya'ya yılbaşından bu yana havayoluyla 12 milyon 100 bin ziyaretçi geldi

Antalya'ya yılbaşından bu yana havayoluyla 12 milyon 100 bin ziyaretçi geldi

Çanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'si

Çanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'si

ABD 1 trilyon doları yakıyor

ABD 1 trilyon doları yakıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.