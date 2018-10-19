Savunmada ihracatın önü açık

GÖKSEL YILDIRIM/CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma ve havacılık sanayisi ihracatında bu yıl 2 milyar doları geçmeyi beklediklerini belirterek, "Ben çok iyimserim. Bugün konuştuğumuz rakamların çok kısa sürede çok daha ileri noktalara varacağını bekliyorum." ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Demir, savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansını değerlendirdi. Sektörün ihracatının ekim ayı itibarıyla 1,5 milyar dolar civarında olduğuna işaret eden Demir, "Bu, geçen yıla göre yüzde 14 artış anlamına geliyor. Bu yıl 2 milyar doları geçmeyi ve en azından bir yıl önceden daha iyi bir performans göstermeyi bekliyoruz. Eğer platform ihracatına girersek, MİLGEM, Atak ve İHA'larda rakamlar çok daha büyük. MİLGEM ihracatı tek başına 1 milyar avroyu, Atak ise 1,5 milyar doları aşacak bir ihracat. Bunların katkısı yıllara yayılacak." dedi. Demir, ihracatta net rakamı artırmayı hedeflediklerini, bunun da alt ürünlerin yerlileştirilmesinden geçtiğini vurguladı.

Türk şirketlerinin yurt dışında birbirlerine rakip olmaları gibi bir denklem ortaya çıkabildiğini aktaran Demir, "Bu anlamda kısıtlayıcı değil ama düzenleyici, yol gösterici olma anlamında bazı adımlar atacağız. Bunu resmileştirilmeyen bir formatta yapıyoruz. Belirli bir ülkede bir faaliyet varsa onunla ilgili firmalarımızı yönlendirmek, bir alan kesişmesi varsa onlarla masaya oturup öldürücü, zarar veren rekabeti önlemek adına özelde girişimlerimiz var. Bunu daha yapısal hale getirmek önemli." diye konuştu. - İhracatta takas ve yerel para seçenekleri Ödemelerde yerel para birimlerinin, çeşitli takas yöntemlerinin kullanılmasının ihracatta önlerini açacak unsurlar olacağını dile getiren Demir, "İlgi alanımıza giren, potansiyel pazar olan coğrafyalarda hem takas yöntemi hem de yerel para kullanmanın çok cazip geleceğini düşünüyoruz. Bunu yönetmekle ilgili gönüllüyüz. Bununla ihracatta önemli adımlar atılması mümkün. Ben çok iyimserim. Bugün konuştuğumuz rakamların çok kısa sürede çok daha ileri noktalara varacağını bekliyorum." ifadelerini kullandı.