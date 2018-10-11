FİNANS

Savunmada ilki başardı, 16 ülkeye ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'de "ilk savunma yazılımı ihracatına" imza atan Altay Yazılım'ın çözümleri, geçen sürede 16 ülkede tercih edildi - 22 yazılımı yurt dışında kullanılan şirket, halen Avrupa, Uzak Doğu Asya ve Körfez bölgesinde yeni iş imkanları üzerinde çalışıyor

GÖKSEL YILDIRIM - "Türkiye'nin ilk savunma yazılımı ihracatını" gerçekleştiren Altay Yazılım, geçen sürede bu başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Şirket, ihracat başarısını 16 ülkeye taşıdı.

Danışmanlık ve alan uzmanlığı hizmeti vermek amacıyla 1957 yılında kurulan Altay Yazılım, 60 yılı aşkın sürede çok sayıda büyük ölçekli projede görev aldı.

Şirket, 1998'de savunma yazılımları alanında yatırımlar yapmaya ve bu alanda geliştirdiği çözümleri kullanıcılarına sunmaya başladı.

İlk ihracatını 2004'te Norveçli Kongsberg firmasına "Hawk-21 Hava Savunma Sistemi" için 4 farklı yazılım biriminin teslimatıyla gerçekleştiren şirketin bu başarısı, Türkiye'nin yaptığı "ilk savunma yazılımı ihracatı" olarak kayıtlara geçti.

Bu başarısını sonraki yıllara taşıyan şirket, özgün yazılımlarıyla Türkiye başta olmak üzere 17 ülkede hizmet verir hale geldi. Altay Yazılım'ın ileri teknoloji alanındaki ürün ve hizmetleri silahlı kuvvetlerin de yer aldığı çeşitli ihtiyaç sahipleri tarafından güvenle kullanılıyor. Şirketin halen yurt dışında kullanılan 22 yazılımı bulunuyor.

Altay'ın ortaya koyduğu çözümler ABD, Almanya, Azerbaycan, Endonezya, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, Hollanda, İspanya, İtalya, Litvanya, Norveç, Polonya, Umman, Yunanistan ve Malezya'da kullanılıyor.

Şirketin ürünlerinin kullanıldığı projeler arasında Norveç Deniz Kuvvetleri için Mayın Karşı Tedbirleri Modernizasyonu ve ULA Sınıfı Denizaltıların Sonar Sistemleri Modernizasyonu, Hollanda Deniz Kuvvetleri için Valrus Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu da yer alıyor. Ayrıca, Güney Kore Deniz Kuvvetleri, Tel Güdümlü Torpido Referans Modeli Yazılımı'nı, Filipinler ordusu ise Etkileşimli Bakım-Eğitim Yazılımı'nı kullanıyor.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki faaliyetlere de önem veren Altay, Avrupa, Uzak Doğu Asya ve Körfez bölgesinde yeni iş imkanları üzerinde çalışıyor.

Altay Yazılım, Türkiye'de ise ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, HAVELSAN, FNSS gibi savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarının geliştirdiği platform ve sistemlere katkı veriyor.

PARTNERYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzıYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzı
Meva Şehir'den enflasyonla mücadeleye destekMeva Şehir'den enflasyonla mücadeleye destek
Nar fiyatı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdüNar fiyatı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altay Yazılım ihracat Savunma Sanayisi yazılım

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer

Güvenlik araştırmacısı IOS 12’de "güvenlik açığı" belirledi

Güvenlik araştırmacısı IOS 12’de "güvenlik açığı" belirledi

Muş'ta pancar eylemi

Muş'ta pancar eylemi

Meva Şehir'den enflasyonla mücadeleye destek

Meva Şehir'den enflasyonla mücadeleye destek

Nar fiyatı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü

Nar fiyatı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.