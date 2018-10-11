Savunmada ilki başardı, 16 ülkeye ulaştı

Bu başarısını sonraki yıllara taşıyan şirket, özgün yazılımlarıyla Türkiye başta olmak üzere 17 ülkede hizmet verir hale geldi. Altay Yazılım'ın ileri teknoloji alanındaki ürün ve hizmetleri silahlı kuvvetlerin de yer aldığı çeşitli ihtiyaç sahipleri tarafından güvenle kullanılıyor. Şirketin halen yurt dışında kullanılan 22 yazılımı bulunuyor.

İlk ihracatını 2004'te Norveçli Kongsberg firmasına "Hawk-21 Hava Savunma Sistemi" için 4 farklı yazılım biriminin teslimatıyla gerçekleştiren şirketin bu başarısı, Türkiye'nin yaptığı "ilk savunma yazılımı ihracatı" olarak kayıtlara geçti.

Şirket, 1998'de savunma yazılımları alanında yatırımlar yapmaya ve bu alanda geliştirdiği çözümleri kullanıcılarına sunmaya başladı.

Danışmanlık ve alan uzmanlığı hizmeti vermek amacıyla 1957 yılında kurulan Altay Yazılım, 60 yılı aşkın sürede çok sayıda büyük ölçekli projede görev aldı.

Altay'ın ortaya koyduğu çözümler ABD, Almanya, Azerbaycan, Endonezya, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, Hollanda, İspanya, İtalya, Litvanya, Norveç, Polonya, Umman, Yunanistan ve Malezya'da kullanılıyor.

Şirketin ürünlerinin kullanıldığı projeler arasında Norveç Deniz Kuvvetleri için Mayın Karşı Tedbirleri Modernizasyonu ve ULA Sınıfı Denizaltıların Sonar Sistemleri Modernizasyonu, Hollanda Deniz Kuvvetleri için Valrus Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu da yer alıyor. Ayrıca, Güney Kore Deniz Kuvvetleri, Tel Güdümlü Torpido Referans Modeli Yazılımı'nı, Filipinler ordusu ise Etkileşimli Bakım-Eğitim Yazılımı'nı kullanıyor.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki faaliyetlere de önem veren Altay, Avrupa, Uzak Doğu Asya ve Körfez bölgesinde yeni iş imkanları üzerinde çalışıyor.

Altay Yazılım, Türkiye'de ise ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, HAVELSAN, FNSS gibi savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarının geliştirdiği platform ve sistemlere katkı veriyor.

