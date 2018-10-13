Savunmada yeni ürünler vitrine çıkacak

Düşük faydalı yük taşıyabilen İHA’lar için geliştirilen milimetre dalga radarı İHA MİLDAR için bundan sonra MİLSAR ismi kullanılacak. MİLSAR, gelecek yıl düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2019) ilk kez tanıtılacak. MİLSAR ile uçuş testlerinin bu yılın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Gemi personeline yara savunmaya hazır olma eğitimleri verilmesi amacıyla geliştirilen Yara Savunma Simülatörü, Umman Güney Kore ve ismi açıklanmayan bir ülkeye ihraç edildi. Güney Kore'ye yeni ürünler verilmesi hedefleniyor.

Şirket, faaliyetlerini sensörler, haberleşme, su altı akustik ve platform simülatörleri başlıkları altında yürütüyor.

Batum'un verdiği bilgilere göre, şirket son 2 yılda yüzde 20'lik büyüme yakaladı, cirodaki ihracat payını yüzde 10'a çıkardı. Bu oranın yüzde 20-30 seviyesine çekilmesi hedefleniyor.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum ve beraberindeki şirket yöneticileri, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Saldırı amacıyla kullanılan "drone"ları etkisiz hale getirmek için geliştirilen Kapan Drone Savar Sistemi için saha testlerine başlandı ve oldukça başarılı sonuçlar alındı. Kapan, sene sonunda hazır hale gelecek. Bu proje için drone'ların daha etkin tespiti için Retinar radarına yönelik geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Hava-Hava ve Hava-Yer Sistemleri Arasında İhtiyaç Duyulan Veri Bağı Sistemi Geliştirilme Projesi'nde (Kement) fabrika kabulleri tamamlandı. Muadillerine göre dörtte bir ağırlıkta ve 4 kat hızlı bir ürün elde edildi. Kement Projesi'nin başarısı Milli Veri Data Link Projesi'nin de raftan indirilmesini sağladı. Yakın zamanda bu konuda da gelişme yaşanması bekleniyor.

İHA data linki çözümlerinin de kasım ayı sonunda saha testlerine verilmesi hedefleniyor. Sene sonunda İHA üreticilerinin söz konusu ürünlerle uçuş gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Sonar ürünleri Pakistan'a yapılacak MİLGEM satışıyla ilk kez ihraç edilecek. MİLGEM sonarı, fiyat avantajıyla platformların ihracatının gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynadı.