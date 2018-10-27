Savunmadaki başarıyı devlet büyütecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde Ar-Ge'den ihracata uzanan bir başarı hikayesine dönüşen teleskopik yükseltme sistemleri üretimi, yeni yatırımlar ve bunu destekleyen teşviklerle büyüyecek.

İleri mühendislik şirketi FİGES AŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kurulan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ortağı olduğu MILMAST, teleskopik yükseltme sistemleri (mast) konusunda kısa sürede önemli mesafe katetti.

Türkiye'deki ihtiyaçların karşılanmasında, yurt dışından temin edilen ürünlerin yerine yerli çözümler koyan MILMAST, ayrıca Kazakistan, Endonezya, Kuveyt ve Güney Kore gibi ülkelerde kullanılan ürünlere imza attı.

Bir yandan mevcut siparişleri karşılamak için üretimi sürdüren MILMAST, farklı ihtiyaçlar için yeni çözümler, artan siparişlerin karşılanması, ilave yatırımlar, yurt içinde ve dışında yeni müşteriler için de çalışıyor.

MILMAST'ın bu faaliyetleri, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki programı kapsamına alındı.