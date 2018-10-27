FİNANS

Savunmadaki başarıyı devlet büyütecek

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

İthal ürünlerin yerini alan, kısa sürede ihracat başarısı yakalayan yerli teleskopik yükseltme sistemleri üretimi, yatırım teşviki programına alındı - Güvenlik güçlerinin sahada kullandığı kamera, radar, jammer, silah sistemi gibi gelişmiş cihazların etkinliğini artıran teleskopik yükseltme sistemlerinin üretimi için yapılan 7 milyon liralık yatırıma, bir dizi destek verilecek - Ayda 60 adetlik üretim kapasitesine sahip MILMAST, farklı ihtiyaçlar için yeni çözümler, artan siparişlerin karşılanması, ilave yatırımlar, yurt içinde ve dışında yeni müşteriler için çalışıyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde Ar-Ge'den ihracata uzanan bir başarı hikayesine dönüşen teleskopik yükseltme sistemleri üretimi, yeni yatırımlar ve bunu destekleyen teşviklerle büyüyecek.

İleri mühendislik şirketi FİGES AŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kurulan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ortağı olduğu MILMAST, teleskopik yükseltme sistemleri (mast) konusunda kısa sürede önemli mesafe katetti.

Türkiye'deki ihtiyaçların karşılanmasında, yurt dışından temin edilen ürünlerin yerine yerli çözümler koyan MILMAST, ayrıca Kazakistan, Endonezya, Kuveyt ve Güney Kore gibi ülkelerde kullanılan ürünlere imza attı.

Bir yandan mevcut siparişleri karşılamak için üretimi sürdüren MILMAST, farklı ihtiyaçlar için yeni çözümler, artan siparişlerin karşılanması, ilave yatırımlar, yurt içinde ve dışında yeni müşteriler için de çalışıyor.

MILMAST'ın bu faaliyetleri, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki programı kapsamına alındı.

Buna göre, ayda 60 adet teleskopik yükseltme sistemi üretim kapasitesine sahip 7 milyon liralık yatırım, bir dizi teşvik mekanizmasıyla desteklenecek.

Bu yatırım için faiz desteği, KDV istisnası, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.

- Zorlayıcı koşullarda başarıyla görev yapıyor

Teleskopik yükseltme sistemleri askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kullanılıyor.

İleri teknoloji elektromekanik karbon kompozit teleskopik yükseltme sistemleri, ağır yükleri emniyetli şekilde taşıyabiliyor. Yüksek mukavemetli, dengeli, düşük bakım gereksinimli sistemler, 3-15 metreye kadar yükselebilen geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor.

Bu sistemlere takılan 15 metreye kadar yükseltilebilen kamera, radar, jammer ya da silah sistemleri güvenlik güçlerinin sahadaki en önemli yardımcıları arasında yer alıyor. Söz konusu cihazların görevlerini etkin yapabilmesi için üzerinde yer aldığı teleskopik yükseltme sistemlerinin performansı büyük önem taşıyor.

Askeri standartlara uygun üretilen sistemler, eğimli arazilerde, yüksek rüzgar yüklerinin olduğu ağır ve zorlayıcı çevre koşullarında görev yapabiliyor. Farklı boy ve taşıma kapasitelerinde üretilen sistemler, savunma sanayisinin yanı sıra mobil haberleşme ve telekomünikasyon sistemleri, itfaiye araçları, denizcilik ve sivil gözlem uygulamalarında da kullanılıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptıİGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı
Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnunFındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mast MILMAST Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayisi SSTEK teleskopik yükseltme sistemleri yatırım teşvik

En Çok Okunan Haberler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Köprü ve otoyollar para bastı

Köprü ve otoyollar para bastı

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu

İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.