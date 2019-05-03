Savunmadaki büyük buluşma sona erdi

Fuarın Türkiye'de savunma sanayisinin vitrinini teşkil ettiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle yabancı katılımcılar ve heyetler Türkiye'nin geldiği noktayı hayretle izleyip sitayişle bahsettiler. Özellikle daha önce Türkiye'yi çok bilmeyen, daha önce katılmamış ülkeler, kişiler gördükleri karşısında gerçekten şaşırdıklarını belirttiler. Bu da ülkemiz ve savunma sanayimizin tanıtımı konusunda daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini bir kez daha ispat etti. Çünkü mevcut kabiliyetler çok fazla bilinmeyebiliyor. Genelde ülkemizin tarihsel olarak savunma sanayisi ihracatçısı ülke sınıfında olmaması bu algıyı oluşturuyor ama artık bunun değiştiği, Türkiye'nin de bir oyuncu olarak alanda yer aldığı görülebiliyor."

Büyük yabancı firmaların katılımının sınırlılığına dikkati çeken Demir, "Bunu şöyle yorumluyorum: Artık biz Türkiye'de kolay kolay mal satamayız anlayışıyla çok da büyük bir varlık gösterme ihtiyacı duymadılar veya Türkiye'nin olduğu ortamda bizim ürünlerimizden ise Türkiye'nin ürünleri daha öne çıkar gibi bir algı oluştu sanırım." dedi.