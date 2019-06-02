Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları

GÖKSEL YILDIRIM - Uluslararası projeler, ortak üretim ve doğrudan satış yöntemleriyle ihracatını artıran savunma ve havacılık şirketleri sektörü rekora taşırken, kendileri de bu alanda Türk ekonomisinde üst sıralarda yer aldı.

Savunma ve havacılık cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracat yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı. Bu ihracat rakamı aynı zamanda savunma ve havacılık açısında rekor olarak kayıtlara geçti.

Sektörde bu yıl için 3 milyar dolarla yeni bir rekor hedefleniyor.

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018" araştırmasına göre, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve bunların bileşenlerini üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket olarak kayıtlara geçti. TUSAŞ, 503 milyon 671 bin dolar ile Türkiye genelinde 22. oldu.

Sektörde ikinci sırada havacılık motorları konusunda uzmanlaşan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yer aldı. Geçen yıl 286 milyon 102 bin dolarlık ihracata imza atan şirket, ülke sıralamasında 37'nciliğe adını yazdırdı.