FİNANS

Savunmadaki kümelenme ihracatta örnek oldu

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Bünyesinde 140'tan fazla savunma sanayisi firması bulunan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi, ihracat odaklı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı'nda başarılı örnek seçildi - Atak, Altay, Anka, MİLGEM gibi milli platformlarda sorumluluklar üstlenen TSSK üyeleri, savunma sanayisine yönelik 550'ye yakın aktif Ar-Ge projesi yürütüyor - Ürünleri 40'tan fazla ülkede kullanılan kümelenme üyeleri, geçen yıl 135 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisinde 140'tan fazla firmayı aynı çatı altında buluşturan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK), ihracat konusundaki çalışmalarıyla benzer organizasyonlara örnek gösterildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Programı kapsamında, ihracata yeni başlamış ya da mevcut ihracat kapasitesini geliştirmek isteyen firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetler destekleniyor.

ODTÜ Teknokent bünyesinde aktif olarak Ar-Ge yapan savunma sanayisi şirketlerini aynı çatı altında buluşturan TSSK de bu programdan yararlanarak üyelerinin uluslararası alanda tanınmalarına ve ihracatlarını artırmalarına destek oluyor.

Proje kapsamında, şirketlerin ihracat kapasitelerini ve deneyimlerini artırmak, kümelenme faaliyetlerini destekleyerek uluslararası rekabet edebilirliklerini geliştirmek üzere eğitim/danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı desteğiyle uluslararası ticari alım heyetleri Türkiye'de ağırlanıyor, ülke ziyaretleri yapılıyor ve fuarlara katılım sağlanıyor.

5. Kümelenme Konferansı kapsamında, aktif 185 Ur-Ge projesi arasından 10 başarılı örnek seçildi. TSSK'nin ödülünü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan takdim etti.

Ödül, küme bünyesinde katma değerli iş çıktıları oluşturulduğunun tescili anlamına geliyor. Küme yöneticileri ve firmaların motivasyonunu artıran bu gelişme, diğer küme uygulayıcıları ve girişimler açısından da yol gösterici bir örneğe işaret ediyor.

TSSK'nin başarılı örnek seçilmesinde, heyetler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin içeriği, yapılan görüşmelerin niteliği, aktif iş birlikleri oluşturması, sözleşmeli iş alımı yapılması, firmaların katıldıkları etkinliklerden ödüllerle dönmeleri gibi unsurların etkili olduğu değerlendiriliyor.
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- Anka, Atak ve Altay'da TSSK imzası

ODTÜ Teknokent, bünyesinde aktif olarak Ar-Ge yapan savunma sanayisi şirketlerini, 2010'da TSSK çatısı altında birleştirdi.

Bölgedeki diğer teknokent firmalarının katılımıyla genişleyen TSSK bünyesindeki şirketler, birbirlerini tamamlayıcı, kabiliyetlerine katma değer ekleyen, savunma, havacılık ve güvenlik alanları için yeni ürün ve hizmetler geliştiren dikey uzmanlıklara sahip bulunuyor.

Türkiye'de son yıllarda savunma sanayisinde hayata geçen pek çok projeye TSSK firmaları katkı veriyor. İnsansız hava aracı Anka'da, taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak'ta, ana muharebe tankı Altay'da, korvet tipi askeri gemi MİLGEM'de ve yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu Göktürk-2'de TSSK üyeleri tarafından hazırlanan yazılım, donanım ve sistemler kullanılıyor.
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- 2 bin 100'den fazla personel

TSSK, büyük, orta ve küçük ölçekli firmalardan oluşan yapısıyla uluslararasılaşma faaliyetlerini ve küme içi iş birliğini geliştirmenin yanı sıra sektörde sahip olunan birikimin yurt içi ve dışındaki diğer sektörlere aktarılarak, kaynakların doğru kullanılmasını, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasını sağlamayı misyon ediniyor.

Kümelenme bünyesinde insanlı ve insansız araç, ileri malzeme, KBRN teknolojileri, koruyucu araç ve malzeme teknolojilerinin yanı sıra insan-makine arayüzü, kodlama ve şifreleme, elektronik zeka sistemleri, simülasyon sistemleri, elektronik ve bilgi sistemleriyle birlikte test, kalibrasyon, modelleme ve bakım gibi çeşitli mühendislik hizmetlerini sağlayan ana yüklenicilerle küçük ve orta ölçekli şirketler faaliyetlerini sürdürüyor.

TSSK üyesi firmalarda 2 bin 100'den fazla personel istihdam ediliyor, savunma sanayisine dönük olarak 550'ye yakın aktif Ar-Ge projesi yürütülüyor. Ürünleri 40'ın üzerinde ülkede kullanılan kümelenme üyeleri, geçen yıl 135 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. TSSK üyelerinin yıllık cirosu ise 1,4 milyar liraya ulaştı.

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ihracat ODTÜ Teknokent Savunma Sanayisi Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi TSSK UR-GE

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