Savunmanın en hızlısı STM

"Cumhurbaşkanlığımızın 2023 vizyonu ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz projelerle STM bugün savunma alanında kendini kanıtlamış bir şirket haline geldi. Ülkemize kazandırdığımız katma değer ve birikimin taşıdığı önemin farkında olarak çalışmalarımıza devam ederken, üretim ve kabiliyetlerimizi yurt dışına ihraç etmek için de ciddi bir çaba gösteriyoruz. Yatırımlarımızı ihracat odaklı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu dönemde, Defense News Top 100 listesinde gösterdiğimiz yükseliş, doğru adımlar attığımızı da tescillemiş oldu. Hedeflerimiz daha büyük; önümüzdeki dönemde listede ilk 50 içerisinde yer almayı amaçlıyoruz. Türkiye'yi mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında temsil edip dünya pazarlarına niş, yenilikçi ürünler ve sistemler sunmaya devam edeceğiz."

STM’nin yerli sanayiye yön veren proje ve ürünlerini başarılı şekilde uluslararası pazara taşıdığını vurgulayan STM Genel Müdürü Murat İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

Defense News Dergisi tarafından hazırlanan ve dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketinin açıklandığı Top 100 listesine 2018 yılında 97. sıradan giriş yapan STM, bu yıl 12 sıra yükselerek listede 85'inciliğe yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM, ihracat odaklı bir büyüme hedefiyle yatırımlarını genişleterek global pazarlarda yerini güçlendirmeye devam ediyor.

- Yüzde 53’lük büyüme

Firmaların bir önceki yıl elde ettiği savunma sanayisi ciroları temel alınarak hazırlanan listede yüzde 53’lük bir büyümeyle önemli bir yükseliş gösteren STM’nin faaliyetleri; askeri deniz platformları, otonom sistemler ve siber güvenlik başta olmak üzere uydu ve radar teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, sertifikasyon ve danışmanlık alanlarında yoğunlaşıyor.

Cumhurbaşkanlığının 2023 vizyonu doğrultusunda ihracat odaklı bir büyüme hedefiyle yatırımlarını sürdüren STM, özellikle askeri deniz platformları alanında gerçekleştirdiği projelerle küresel bir oyuncu olma yolunda kararlı şekilde ilerliyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda sıfırdan tasarlanan ve geçen yıl teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Gemisi ile bu süreçte sağlanan güvenin devamında kazanılan Pakistan Agosta 90B sınıfı denizaltılarının yarı ömür modernizasyonu projesi, STM’nin uluslararası yetkinliğini yansıtan ve başarısının arkasında yer alan önemli projeler arasında yer alıyor.

