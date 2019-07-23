FİNANS

Savunmanın en hızlısı STM

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 12:29 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde Türkiye'nin en hızlı yükselen şirketi STM oldu - STM Genel Müdürü Murat İkinci: - "Hedeflerimiz daha büyük; önümüzdeki dönemde listede ilk 50 içerisinde yer almayı amaçlıyoruz"

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, dünya savunma sanayindeki yerini güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM, ihracat odaklı bir büyüme hedefiyle yatırımlarını genişleterek global pazarlarda yerini güçlendirmeye devam ediyor.

Defense News Dergisi tarafından hazırlanan ve dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketinin açıklandığı Top 100 listesine 2018 yılında 97. sıradan giriş yapan STM, bu yıl 12 sıra yükselerek listede 85'inciliğe yerleşti.

STM’nin yerli sanayiye yön veren proje ve ürünlerini başarılı şekilde uluslararası pazara taşıdığını vurgulayan STM Genel Müdürü Murat İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığımızın 2023 vizyonu ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz projelerle STM bugün savunma alanında kendini kanıtlamış bir şirket haline geldi. Ülkemize kazandırdığımız katma değer ve birikimin taşıdığı önemin farkında olarak çalışmalarımıza devam ederken, üretim ve kabiliyetlerimizi yurt dışına ihraç etmek için de ciddi bir çaba gösteriyoruz. Yatırımlarımızı ihracat odaklı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu dönemde, Defense News Top 100 listesinde gösterdiğimiz yükseliş, doğru adımlar attığımızı da tescillemiş oldu. Hedeflerimiz daha büyük; önümüzdeki dönemde listede ilk 50 içerisinde yer almayı amaçlıyoruz. Türkiye'yi mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında temsil edip dünya pazarlarına niş, yenilikçi ürünler ve sistemler sunmaya devam edeceğiz."

- Yüzde 53’lük büyüme

Firmaların bir önceki yıl elde ettiği savunma sanayisi ciroları temel alınarak hazırlanan listede yüzde 53’lük bir büyümeyle önemli bir yükseliş gösteren STM’nin faaliyetleri; askeri deniz platformları, otonom sistemler ve siber güvenlik başta olmak üzere uydu ve radar teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, sertifikasyon ve danışmanlık alanlarında yoğunlaşıyor.

Cumhurbaşkanlığının 2023 vizyonu doğrultusunda ihracat odaklı bir büyüme hedefiyle yatırımlarını sürdüren STM, özellikle askeri deniz platformları alanında gerçekleştirdiği projelerle küresel bir oyuncu olma yolunda kararlı şekilde ilerliyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda sıfırdan tasarlanan ve geçen yıl teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Gemisi ile bu süreçte sağlanan güvenin devamında kazanılan Pakistan Agosta 90B sınıfı denizaltılarının yarı ömür modernizasyonu projesi, STM’nin uluslararası yetkinliğini yansıtan ve başarısının arkasında yer alan önemli projeler arasında yer alıyor.

Elsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladıElsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladı
Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 
Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracakTürkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Defense News Savunma Sanayisi STM

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Memurların zam teklifi belli oldu!

Memurların zam teklifi belli oldu!

Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?

Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararı neden önemli?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

TÜİK - Türkiye'den göç edenlerlerdeki artış, Türkiye'ye göç edenlerdeki artışı geçti

TÜİK - Türkiye'den göç edenlerlerdeki artış, Türkiye'ye göç edenlerdeki artışı geçti

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs’ta yüzde 24.86

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs’ta yüzde 24.86

Tüketici güven endeksi Temmuz’da 56.5'e geriledi

Tüketici güven endeksi Temmuz’da 56.5'e geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.