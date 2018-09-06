FİNANS

Savunmanın liderleri 10 milyar lira sınırını aştı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ın geçen yılki toplam satış tutarı bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 10,5 milyar liraya ulaştı - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin yurt dışına yaptıkları satışın büyüklüğü ise aynı dönemde yüzde 24'lük artışla 3 milyar lirayı buldu

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıkları olan ve savunma sanayisinin "amiral gemisi" olarak nitelendirilen şirketler geçen yılki performanslarıyla 10,5 milyar liralık ciroya ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) savaş gücüne katkıda bulunmak amacıyla savunma sanayisi şirketleri kuran, ortak olan ve geliştiren TSKGV, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundaki şirketleriyle bu alanda önemli sorumluluklar üstleniyor.

Bu kapsamda, ihraç lisansına tabi kritik alt sistem ve malzemelerin milli imkanlarla geliştirilmesine vakıf şirketlerince büyük önem veriliyor. Yürütülen yoğun Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen özgün, milli, yenilikçi ürün ve sistemlerin yurt dışına artan miktarda ihraç edilmesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere Türk sanayisine büyük katkı ve katma değer sağlanıyor.

Yürütülen bu katma değerli faaliyetlerle vakfın bağlı ortaklıklarından ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ROKETSAN, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasında yer alıyor. ASELSAN, geçen yılki performansıyla Defense News listesinde 55'inci,TUSAŞ 64'üncü, ROKETSAN 96'ncı basamağa yerleşti.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ın geçen yılki toplam satış tutarı bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 10,5 milyar liraya yükseldi.

Vakıf şirketlerinin yurt dışına yaptıkları satışın büyüklüğü ise aynı dönemde yüzde 24 artışla 3 milyar lira olarak kaydedildi. 2013 yılında vakıf bağlı ortaklıklarının toplam yurt dışı satışları 1,4 milyar liraya karşılık geliyordu.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin ihracat gelirlerine göre yaptığı sıralamada, geçen yıl Türkiye'nin en büyük ihracatçı firmaları arasında TUSAŞ 22'nci, ASELSAN 68'inci ve ROKETSAN 414'üncü sırada yer aldı.

Balıkesir'de bulunan İŞBİR ve Kayseri'deki ASPİLSAN'ın teknolojik yetkinliklerinin ve kapasitelerinin artırılması maksadıyla bu yıl yatırım faaliyetlerine başlandı. Bu yatırımlarla savunma sanayisinin güç sistemleri ve pil/batarya ihtiyaçları en hızlı ve gelişmiş şekilde karşılanmaya devam edilecek.

- 4 bin 244 alt yükleniciye iş payı

Vakfın bağlı ortaklıkları, aynı zamanda kritik teknolojilere sahip şirketler ve KOBİ niteliğindeki alt yüklenicilere aktarılan iş paylarıyla yerli sanayinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunuyor.

Söz konusu alt yüklenicilere yeni teknolojik yetenekler kazandırılarak iş geliştirme, finans, insan kaynağı ve benzeri destekler verilmesiyle farklı iş modelleri geliştiriliyor ve iş ekosistemi oluşturuluyor.

Vakfın bağlı ortaklıkları 2013'te bin 24, 2016'da 3 bin 332 yurt içi alt yükleniciyle çalıştı. Geçen yıl bu sayı bir önceki yıla oranla yüzde 27 artarak 4 bin 244'e yükseldi. Bu veriler, alt yüklenici kullanımına odaklanılarak yerli sanayiye sağlanan desteğin arttığını ortaya koydu.

TSKGV, kuruluş felsefesini oluşturan Türk milleti ile TSK arasındaki gönül köprüsünün geliştirilmesi ve sürdürülmesine destek olmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Tanıtım sürecinin etkinleştirilmesiyle halkın bağımsız ve güçlü Türk savunma sanayisi adına vakfa yaptığı bağışlar rekor seviyelere ulaştı.

TSKGV'den yapılan değerlendirmede, vakıf şirketlerinin, ülkeye yerli, milli ve özgün ürünler kazandırmaya, milli ve ileri teknoloji uygulamaları geliştirmeye ve alt yüklenicileri destekleyerek yerli katkı payını artırmaya milletin katkılarıyla devam edeceği vurgulandı.

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