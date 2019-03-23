FİNANS

Savunmanın liderlerinden Malezya'ya çıkarma

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinin lider şirketleri TUSAŞ, ASELSAN, STM, HAVELSAN, ROKETSAN ve TAIS, Malezya'da gerçekleştirilecek LIMA 2019 Fuarı'na katılacak - Fuarda, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama ve satışına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek - Şirketler, hava platformları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumlarını yapacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri, Malezya'da düzenlenecek Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2019) ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Malezya Savunma Bakanlığının koordinasyonunda, ilk olarak 1991'de başlayan ve bu yıl 15'incisi düzenlenecek LIMA 2019, Malezya’nın Langkawi kentinde 26-30 Mart'ta gerçekleştirilecek.

İki yılda bir düzenlenen fuar, bölgenin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunuyor. 2017'de gerçekleştirilen fuara, 59 ülkeden 555 katılımcı firma, 371 resmi heyet, 40 bin 280 ziyaretçi iştirak etti.

LIMA Fuarı sırasında Malezya makamları başta olmak üzere diğer katılımcı ülke temsilcileri ile üst düzey görüşmelerde bulunulacak. LIMA 2019 esnasında Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama ve satışına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, fuara katılım sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığı heyetine başkanlık edecek.

Türkiye'den 6 şirket, LIMA 2019 Fuarı’nda stant açacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), HAVELSAN, ROKETSAN ve TAIS, fuar sırasında hava platformları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumlarını yapacak.

- 3 yılda 162 milyon dolarlık ihracat

Türk savunma sanayisi şirketlerinin son dönemde iş geliştirme-pazar oluşturma çalışmalarında yoğunlaştığı bölgeler arasında Asya-Pasifik yer alıyor.

Malezya'ya savunma ve havacılık sanayisi son 3 yılda 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde kara, hava, deniz platformlarında yeni ihracat başarılarına imza atılması hedefleniyor.

Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Malezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak için DEFTECH ile kurduğu iş ortaklığıyla bir süredir AV8 adı verilen 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracını üretiyor. HAVELSAN da söz konusu araçlar için simülatörler geliştirdi.

Türk tersaneleri tarafından üretilen yüksek süratli botlar, Malezya Deniz Kuvvetlerine hizmet veriyor.

- Yeni ihracat fırsatları

Çeşitli ürünleri ülkede kullanılan ASELSAN, 2017'de Malezya'da uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla ASELSAN MALAYSIAN SDN. BHD. şirketini kurdu.

Malezya, bir süredir TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı Anka ile ilgileniyor. Malezya'daki hükümet değişikliği süreci geciktirse de Anka için Malezyalı yetkililerle çeşitli düzeylerde görüşmeler devam ediyor.

SOM ve Cirit füzeleri, Milli Piyade Tüfeği MPT-76, Altay ana muharebe tankı gibi bir dizi Türk savunma sanayisi ürünü için de Malezya'da ilerleyen dönemde ihracat potansiyeli oluşacağı değerlendiriliyor.

İşte son trend! 'Ejderha kediler'İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Değişim Döneminde Perakende’ tartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Değişim Döneminde Perakende’ tartışıldı
Can eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştüCan eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN ihracat Langkawi uluslararası denizcilik ve havacılık fuarı LIMA 2019 Malezya Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayisi TUSAŞ

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Girişimciliğin böylesi! Müşteriler ilginç buluyor

Girişimciliğin böylesi! Müşteriler ilginç buluyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ Ekonomi Zirvesi

Uludağ Ekonomi Zirvesi

50 milyar liranın 5’te 1’i e-ticaretten

50 milyar liranın 5’te 1’i e-ticaretten

Turizmde hedef; dünya şampiyonluğu

Turizmde hedef; dünya şampiyonluğu

Atatürk Havalimanı'ndan son yapılacak tarihi uçuşa da yoğun ilgi var

Atatürk Havalimanı'ndan son yapılacak tarihi uçuşa da yoğun ilgi var

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Değişim Döneminde Perakende’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Değişim Döneminde Perakende’ tartışıldı

Can eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştü

Can eriğin kilosu 500 TL'den 200 TL'ye düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.