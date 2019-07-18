Sayacılık kadınların geçim kaynağı oldu

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Gaziantep Bölge Koordinatör Yardımcısı Mehmet Akif Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SADA tarafından Türk, Suriyeli ve Afganistanlı kadınlara sayacılık, tekstil, yöresel mutfak üzerine eğitim verildiğini, 4 ay önce de kooperatifin kurulduğunu söyledi.

Sayacılığın yanı sıra çanta ve cüzdan tasarımı da yapmaya başlayan kadınlar, ürünlerini elektronik ortamda satışa sunmak için gün sayıyor.

Kursu başarıyla tamamlayan Türk, Suriyeli ve Afgan 14 kadın iş hayatına adım attı. Azim ve çalışkanlıklarıyla takdir toplayan kadınlar, fuar ve festivallere katılarak ürünlerini pazarlama imkanı buluyor.

Gaziantep'te, SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi bünyesinde Suriyeli, Türk ve Afgan 50 kadının öncülüğünde SADA Kadın Kooperatifi kuruldu. Merkezden faydanan kadınlar, tekstil atölyesinde bez çanta, plaj çantaları, mutfak servisleri, önlük, kutnu kumaşından ürünler üretirken bazıları da sayacılık atölyesinde deri kesimi ve saya üretimine yönelik eğitim aldı.

ILO Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliğinde "Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Artırılması Projesi" kapsamında çalışmalar yaptıklarını belirten Kılınç, Gaziantep'te de sayacılık mesleğine yöneldiklerine dile getirdi.

Kılınç, kadınların bu alanda meslek sahibi olmalarını, el becerileriyle kendi ayakları üzerinde durmalarını istediklerini ifade etti.

Mehmet Akif Kılınç, "SADA Kadın Kooperatifini güçlendirerek uzun soluklu bir kooperatif olması için çabalıyoruz. Kadınlar sayacılığın yanı sıra çanta ve cüzdan da yapıyor. Çok başarılılar." dedi.

- "Elektronik ortamda satışa başlayacaklar"

Kadınların istek ve azimlerini gördükçe desteklerini artırmaya çalıştıklarını dile getiren Kılınç, "Onlar güçlendikçe biz de kooperatifi desteklemeye devam edeceğiz. Kadınlar burada meslek sahibi oluyor, birlikte üretme, çalışma becerisi gösteriyor. Kadınların yaptığı ürünlerin tamamı festivallerde, fuarlarda satılmaya başlandı. Çok kısa süre sonra elektronik ortamda SADA Kadın Kooperatifi adı altında satışa sunulacak." diye konuştu.