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Sayacılık kadınların geçim kaynağı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kurulan kooperatifte bir araya gelen Türk, Suriyeli ve Afgan 14 kadın, aldıkları sayacılık eğitiminin ardından meslek hayatına atılarak kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor - Sayacılığın yanı sıra çanta ve cüzdan tasarımı da yapmaya başlayan kadınlar, fuar ve festivallerde ürünlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor - ILO Türkiye Ofisi Gaziantep Bölge Koordinatör Yardımcısı Mehmet Akif Kılınç: - "Kadınların yaptıkları ürünlerin tamamı festivallerde, fuarlarda satılmaya başlandı. Ürünler çok kısa süre sonra elektronik ortamda SADA Kadın Kooperatifi adı altında satışa sunulacak"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te kurulan kadın kooperatifinin kültürlerarası iletişimi artırmak amacıyla verdiği sayacılık eğitimlerine katılan Türk, Suriyeli ve Afgan 14 kadın iş hayatına atıldı.

Gaziantep'te, SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi bünyesinde Suriyeli, Türk ve Afgan 50 kadının öncülüğünde SADA Kadın Kooperatifi kuruldu. Merkezden faydanan kadınlar, tekstil atölyesinde bez çanta, plaj çantaları, mutfak servisleri, önlük, kutnu kumaşından ürünler üretirken bazıları da sayacılık atölyesinde deri kesimi ve saya üretimine yönelik eğitim aldı.

Kursu başarıyla tamamlayan Türk, Suriyeli ve Afgan 14 kadın iş hayatına adım attı. Azim ve çalışkanlıklarıyla takdir toplayan kadınlar, fuar ve festivallere katılarak ürünlerini pazarlama imkanı buluyor.

Sayacılığın yanı sıra çanta ve cüzdan tasarımı da yapmaya başlayan kadınlar, ürünlerini elektronik ortamda satışa sunmak için gün sayıyor.

- "Çok başarılılar"

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Gaziantep Bölge Koordinatör Yardımcısı Mehmet Akif Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SADA tarafından Türk, Suriyeli ve Afganistanlı kadınlara sayacılık, tekstil, yöresel mutfak üzerine eğitim verildiğini, 4 ay önce de kooperatifin kurulduğunu söyledi.

ILO Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliğinde "Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Artırılması Projesi" kapsamında çalışmalar yaptıklarını belirten Kılınç, Gaziantep'te de sayacılık mesleğine yöneldiklerine dile getirdi.

Kılınç, kadınların bu alanda meslek sahibi olmalarını, el becerileriyle kendi ayakları üzerinde durmalarını istediklerini ifade etti.

Mehmet Akif Kılınç, "SADA Kadın Kooperatifini güçlendirerek uzun soluklu bir kooperatif olması için çabalıyoruz. Kadınlar sayacılığın yanı sıra çanta ve cüzdan da yapıyor. Çok başarılılar." dedi.

- "Elektronik ortamda satışa başlayacaklar"

Kadınların istek ve azimlerini gördükçe desteklerini artırmaya çalıştıklarını dile getiren Kılınç, "Onlar güçlendikçe biz de kooperatifi desteklemeye devam edeceğiz. Kadınlar burada meslek sahibi oluyor, birlikte üretme, çalışma becerisi gösteriyor. Kadınların yaptığı ürünlerin tamamı festivallerde, fuarlarda satılmaya başlandı. Çok kısa süre sonra elektronik ortamda SADA Kadın Kooperatifi adı altında satışa sunulacak." diye konuştu.

- "Kimseye muhtaç olmak istemiyoruz"

Kooperatif üyelerinden Suriyeli Delal Hasan, yaklaşık 1 yıldır SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinden faydalandığını söyledi.

Merkezde sayacılık üzerine eğitim aldıktan sonra kooperatife üye olduğunu belirten Hasan, "Çanta, cüzdan yapıyoruz. Buradakilerle çok iyi anlaşıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Güzel işler çıkarıyoruz. Daha güzel çantalar yaparak satışı artırmak istiyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durarak kimseye muhtaç olmak istemiyoruz." dedi.

Kooperatif üyelerinden Şükriye Bergen de arkadaşlarıyla çok iyi anlaştıklarını dile getirerek, "Güzel çantalar, cüzdanlar yapıyoruz, sayalar dikiyoruz. İnşallah kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız." ifadesini kullandı.

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çanta Kadın sada kadın kooperatifi sayacılık suriye

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