FİNANS

Sayaçların tamir ve ayar ücretleri yeniden belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

SU, elektrik ve doğal gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin yeni tarifesi belirlendi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- SU, elektrik ve doğal gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin yeni tarifesi belirlendi.
Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücret tarifesi hakkında tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Su sayaçlarından tamir ve ayar için 5,7 ile 18,3 lira, elektik sayaçlarından tamir ve ayar için 3,3 ile 15,1 lira arasında değişen miktarlarda ücret alınacak. Gaz sayaçlarından ise tamir ve ayar için 11,1 ile 431 lira arasında değişen ücretler tahsil edilecek. Öte yandan, abonelerden gelen şikayetler üzerine yapılacak muayenelerde doğru çalıştığı tespit edilen su ve doğal gaz sayaçlarından sökme takma bedeli olarak 25,4 ile 335,1 lira bedel talep edilecek. Elektrik sayaçlarının sökme takma bedelini ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu belirleyecek. Ön ödemeli sayaçların tamir ve ayar ücretleri yüzde 50 daha fazla alınacak.

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