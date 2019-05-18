FİNANS

Sayısal Loto çekildi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2019 21:41 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1219'uncu çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 21, 26, 42, 45 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango sayısal loto

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