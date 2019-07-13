FİNANS

Sayısal Loto çekildi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 21:38 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1235. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 10, 12, 21, 26 ve 27 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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sayısal loto

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