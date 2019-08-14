Sayısal Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1244. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak belirlendi.

(Sürecek)

