FİNANS

Sayısal Loto çekildi (1)

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1244. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango sayısal loto

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