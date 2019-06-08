FİNANS

Sayısal Loto çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2019 21:48 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 553 bin 15 lira 57 kuruş devretti

Sayısal Loto oyununun 1225'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 553 bin 15 lira 57 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 7 bin 189'ar lira, 4 bilen 5 bin 824 kişi 89 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 359 kişi 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 586 bin 966 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 429 bin 717 lira 96 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 447 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi sayısal loto

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