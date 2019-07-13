FİNANS

Sayısal Loto çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 21:56 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 996 bin 137 lira 17 kuruş devretti

Sayısal Loto oyununun 1235. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 996 bin 137 lira 17 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 119 kişi, 6 bin 448 lira 75'er kuruş, 4 bilen 6 bin 884 kişi, 84 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 127 bin 957 kişi, 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 877 bin 497 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 590 bin 815 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 888 bin 117 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indiKaradeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi
TOKİ’den açık artırma ile konut satışıTOKİ’den açık artırma ile konut satışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1235. hafta sayısal loto

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Uzun kuyruklar oluştu! 3 günlük tatil oraya rağbeti artırdı

Uzun kuyruklar oluştu! 3 günlük tatil oraya rağbeti artırdı

Facebook'a tarihi ceza!

Facebook'a tarihi ceza!

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.