Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1239'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 350 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 875 kişi 93 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 110 bin 381 kişi 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 728 bin 502 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 509 bin 194 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 842 bin 131 lira 53 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

