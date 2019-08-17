FİNANS

Sayısal Loto çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 12 milyon 815 bin 149 lira ikramiye kazandı

Sayısal Loto oyununun 1245'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 12 milyon 815 bin 149 lira 20 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 154 kişi 6 bin 633 lira 45'er kuruş, 4 bilen 7 bin 969 kişi 96 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 158 bin 671 kişi 12 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 16 milyon 645 bin 428 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 115 bin 895 lira 4 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 182 bin 185 lira kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
büyük ikramiye Milli Piyango İdaresi sayısal loto

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