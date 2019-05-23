Sayıştay Başkanlığınca bazı basın yayın organlarında, Sayıştay raporları dayanak gösterilmek suretiyle 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verildiği belirtilerek, Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin, Kurumun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer almasının, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı ve Sayıştayın saygınlığını zedelediği bildirildi.

Sayıştay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Sayıştay raporları dayanak gösterilmek suretiyle 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verildiği aktarıldı.

Haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.