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Sayıştay, denetçinin görevden alındığı iddiasını yalanladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

Sayıştaş Başkanlığı: - "Yıllık Denetim Programları kapsamında denetçilerin denetim ekiplerinde görevlendirilmeleri Sayıştay Başkanlığınca yapılmaktadır. Denetçiler, 2017 yılı denetim programı çerçevesinde görevlerine devam etmekte olup, görevden alınan herhangi bir denetçi bulunmamaktadır" - "Henüz denetim çalışmaları devam ederken, denetimler sırasında gündeme gelen ve kamu idaresince henüz cevaplanmamış bir kısım hususların, çeşitli maksatlarla nihai rapor gibi değerlendirilmesi, ayrıca ilgili denetçinin hükümet tarafından görevden alındığı şeklindeki haberler asılsız ve gerçekleri yansıtmamaktadır" - "Resmi kaynaklardan yapılmadığı sürece dedikodu mahiyetindeki bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Sayıştay Başkanlığından, Yıllık Denetim Programları kapsamında denetçilerin denetim ekiplerinde görevlendirilmelerinin Başkanlıkça yapıldığı belirtilerek, denetçilerin, 2017 yılı denetim programı çerçevesinde görevlerine devam ettiği, görevden alınan herhangi bir denetçinin bulunmadığı ifade edildi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Sayıştay tarafından Şehir Hastanelerinin denetimine ilişkin haberlere yer verildiği anımsatılarak, söz konusu haberlerin gerçekleri yansıtmadığı kaydedildi.

Yıllık Denetim Programlarının her yılın temmuz ayı itibarıyla yapıldığına ve denetim ekiplerinin de bu kapsamda oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, süregiden denetimlerin 2017 yılı hesaplarına ilişkin olduğu, 2017 yılı denetimlerinin henüz tamamlanmaması dolayısıyla denetçilerin daha önce görevlendirildikleri denetim ekiplerinde çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Söz konusu haberde "denetim ekibi başkanının hükümet tarafından görevden alındığı" şeklinde değerlendirme yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Yıllık Denetim Programları kapsamında denetçilerin denetim ekiplerinde görevlendirilmeleri Sayıştay Başkanlığınca yapılmaktadır. Denetçiler, 2017 yılı denetim programı çerçevesinde görevlerine devam etmekte olup, görevden alınan herhangi bir denetçi bulunmamaktadır. 2017 yılı denetim çalışmaları devam etmekte olup henüz tamamlanmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası denetim standartlarına göre, denetimlerde "şüpheci bir bakış açısına ve sorgulayıcı kişiliğe" sahip olması gereken denetçinin, tespit ettiği her hususla ilgili yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamak üzere kamu idaresinden açıklama istemek durumunda olduğu vurgulandı.

Denetim ekiplerinin denetimlerde ortaya çıkan bir kısım hususlara ilişkin tespitlerinin bugünlerde kamu idarelerine gönderildiği ve kamu idarelerince yapılacak açıklamaların beklendiği belirtilerek, "Kamu idaresi tarafından her bir tespite ilişkin olarak yapılacak açıklamalar, ilgili denetim ekibi tarafından yeterli ve uygun denetim kanıtı oluşturup oluşturmadığı yönünden değerlendirilecek ve raporlama çalışmaları yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kanun uyarınca Sayıştay'ın, denetimlerini Uluslararası Sayıştaylar Teşkilatı – INTOSAI- tarafından belirlenen uluslararası denetim standartlarına göre yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu standartlara göre taslak denetim raporu oluşturulduktan sonra yürütülen denetimlerin uluslararası denetim standartlarına uygunluğunu gözetmek üzere 'denetim sırasında ve denetim sonrasında uygulanan kalite kontrol prosedürleri' uygulandıktan sonra nihai denetim raporları hazırlanmaktadır. Henüz denetim çalışmaları devam ederken denetimler sırasında gündeme gelen ve kamu idaresi tarafından henüz cevaplanmamış bir kısım hususların, çeşitli maksatlarla nihai rapor gibi değerlendirilmesi, ayrıca ilgili denetçinin hükümet tarafından görevden alındığı şeklindeki haberler asılsız ve gerçekleri yansıtmamakta olup, resmi kaynaklardan yapılmadığı sürece dedikodu mahiyetindeki bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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denetçi Sayıştay Başkanlığı Yıllık Denetim Programları

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