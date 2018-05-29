"Sayıştay denetimlerinde etkinlik arttı"

ZEYNEP AKYIL - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2017 denetim programı kapsamında Sayıştay tarafından toplam 416 kamu idaresinin denetlendiğini belirterek, "Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) 195 rapor sunulacak, ilgili mahalli idarelere de 221 rapor gönderilecek." dedi.

Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sayıştay'ın, Büyük Selçuklu Devletinin denetim kurumu Divan-ı İşraf'tan, bugünkü sistematiğinin temelini oluşturan Divan-ı Muhasebat'a kadar önemli bir tecrübe birikimiyle 156. kuruluş yılını kutladığını söyledi.

Sayıştay'ın kuruluş yıllarından itibaren sağlıklı işleyen bir kamu yönetimi sisteminin ve güçlü bir kamu maliyesinin inşasında önemli görevler üstlendiğine işaret eden Baş, kurumun kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının doğru yönetimine katkı sağlamayı amaçlayan bir stratejiyle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Baş, kurumun Anayasa ve diğer mevzuatla kendisine tanımlanan yetki ve sorumluklar çerçevesinde 156 yıldır görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini vurgulayarak, Sayıştay'ın TBMM adına yaptığı denetimleri dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız şekilde, aynı zamanda uluslararası denetim standartlarına uygun planlayıp yürüttüğünü dile getirdi.