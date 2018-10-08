Sayıştay kurumların iç denetçilerini teste tabi tutacak

İç kontrol ortamının güçlü olmasının hata ve yanlışlık riskini azalttığı için Sayıştay denetimine zaman ve iş gücü açısından katkı sağladığını vurgulayan Baş, "Uluslararası iç kontrol standartları çerçevesinde oluşturduğumuz test formuyla önümüzdeki süreçte iç kontrolörleri teste tabi tutarak, denetim ortamındaki gelişimi takip edeceğiz. Bu test aynı zamanda iyi uygulama örneklerinin diğer kamu idarelerine önerilmesine de imkan tanıyacak." dedi.

Baş, denetim ekiplerinin denetim programını yapmadan önce kamu idaresini, idare faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuatı, faaliyet gösterdiği sektörü, iç ve dış paydaşları tanımak için çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, bu çerçevede iç kontrol ortamını da değerlendirmeye tabi tuttuklarını dile getirdi.

Sayıştayın dışarıdan bağımsız denetim görevini yürütürken, iç denetimin de şeffaflık ve etkinlik açısından çok önemli olduğunu belirten Baş, kamu yönetiminin iç kontrol ortamının iyileştirilmesine yönelik rehberlik faaliyetlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.

Baş, AA muhabirine, Sayıştayın vizyonunun, denetim, yargılama ve rehberlik faaliyetleriyle daha iyi bir kamu yönetimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Baş, yıllar itibarıyla iç kontrol ortamındaki iyileşmeyi görmek istediklerine dikkati çekerek, "Her yıl giden denetim ekibinin, iç kontrolörlere yaptığı test sonucunda düşük puan alan kamu idaresi sayıları ve yıllar itibarıyla değişim oranları takip edilecek. Uyarılarımızı da ilgili kurumlara ayrıca raporlayacağız." diye konuştu.

- Sayıştay bulgularına uyum daha etkin izlenecek

Denetim ekiplerinin denetim süresince ilgili kamu görevlilerine rehberlik yaptığını ifade eden Baş, bu sayede pek çok konuda kamu idarelerinin mevzuata uyumunun artırıldığını bildirdi.

Baş, denetim ekiplerinin geçmiş yıllardaki raporları gözden geçirdiğini, bulgulara ilişkin kamu idaresince yapılan çalışmaları değerlendirdiğini, denetime yardımcı olacak bu çalışmaların denetim dosyasında saklandığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte geçmiş yıl denetim bulgularına ne derece uyum sağlandığına ilişkin oluşturulan 'izleme formu' ile kamu idarelerinin Sayıştay bulgularına uyumu hakkında topluca değerlendirme yapma imkanına sahip olacağız. Böylece kamu mali yönetiminin iyileştirilmesine ilişkin yapılan katkı ölçülebilecek." ifadesini kullandı.