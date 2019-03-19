Sayıştay Başkanlığından "Sorgu üzerine yapılan tahsilat ile yargılama dairelerince verilen tazmin kararları birbirine karıştırılmak suretiyle yapılan kamu zarar hesabı gerçeği yansıtmamaktadır." açıklaması yapıldı. Sayıştay Başkanlığının yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında yer alan haberde, Sayıştay'ın denetlediği kurum sayısının azaltıldığı, geçmişte daha fazla rapor yazıldığından bahisle kurumun denetim yapamaz hale geldiğinin ileri sürüldüğü belirtildi. Yapılan haberin kendi içinde çelişki barındırdığının kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Haber, gerçeği yansıtmamakta ve Kurumun itibarını zedelemektedir. Oysa, yeni Sayıştay Kanunu'na kadar, Sayıştay tarafından TBMM'ye sadece Genel Uygunluk Bildirimi ile sınırlı sayıda araştırma ve inceleme raporu gönderilmekte iken, yeni Sayıştay Kanunu ile birlikte önemli kamu kaynağı kullanan bütün kamu idareleri denetlenmekte ve denetim raporları TBMM'ye ve ilgili kamu idarelerine gönderilmektedir. Yeni Sayıştay Kanunu öncesi 2001-2012 yılları arasında 11 yıllık dönemde TBMM'ye toplam 37 Denetim Raporu gönderilmiş iken, Yeni Sayıştay Kanunu sonrasında 2013-2018 yılları arasındaki 6 yıl içinde toplam 3 bin 71 adet Denetim Raporu düzenlenmiş, bunların bin 612'si TBMM'ye kalanları kendi meclislerinde görüşülmek üzere mahalli idarelere gönderilmiştir."

Açıklamada, Sayıştay tarafından düzenlenen bütün denetim raporlarının mevzuat çerçevesinde internet sitesinde yayınlandığı belirtilerek, "Diğer taraftan, sorgu üzerine yapılan tahsilat ile yargılama dairelerince verilen tazmin kararları birbirine karıştırılmak suretiyle yapılan kamu zarar hesabı gerçeği yansıtmamaktadır. Zira sorgu üzerine yapılan tahsilat, yapılan önerilere idarenin gönüllü uyumu çerçevesinde gerçekleştirilen bir işlem olup, yargılama sonucunda karar verilmiş bir kamu zararını ifade etmediğinden tazmin kararı olarak değerlendirilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır." değerlendirmelerine yer verildi. - Hata yanıltıcı bilgi verilmesine neden oldu Açıklamada, ayrıca, Sayıştay faaliyet raporlarında yer alan bilgilerden hareketle en fazla kamu zararının 2011 yılında meydana geldiği belirtilmiş ise de yapılan incelemede, ilgili yıl raporunun hazırlanması aşamasında bazı ilamlarda yer alan döviz cinsindeki tutarların Türk lirasına dönüştürülmesinde oluşan hatanın yanıltıcı bilgi verilmesine neden olduğun anlaşıldığı kaydedildi.