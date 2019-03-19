FİNANS

Sayıştaydan "denetim" açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 19:56 | Son Güncelleme

Sayıştay Başkanlığı: - "Sorgu üzerine yapılan tahsilat ile yargılama dairelerince verilen tazmin kararları birbirine karıştırılmak suretiyle yapılan kamu zarar hesabı gerçeği yansıtmamaktadır" - "Sayıştay faaliyet raporlarında yer alan bilgilerden hareketle en fazla kamu zararının 2011 yılında meydana geldiği belirtilmiş ise de kurumumuzda yapılan incelemede, ilgili yıl faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında bazı ilamlarda yer alan döviz cinsindeki tutarlarının Türk lirasına dönüştürülmesinde oluşan hatanın yanıltıcı bilgi verilmesine neden olduğu anlaşılmıştır"

Sayıştay Başkanlığından "Sorgu üzerine yapılan tahsilat ile yargılama dairelerince verilen tazmin kararları birbirine karıştırılmak suretiyle yapılan kamu zarar hesabı gerçeği yansıtmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Sayıştay Başkanlığının yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında yer alan haberde, Sayıştay'ın denetlediği kurum sayısının azaltıldığı, geçmişte daha fazla rapor yazıldığından bahisle kurumun denetim yapamaz hale geldiğinin ileri sürüldüğü belirtildi.

Yapılan haberin kendi içinde çelişki barındırdığının kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Haber, gerçeği yansıtmamakta ve Kurumun itibarını zedelemektedir. Oysa, yeni Sayıştay Kanunu'na kadar, Sayıştay tarafından TBMM'ye sadece Genel Uygunluk Bildirimi ile sınırlı sayıda araştırma ve inceleme raporu gönderilmekte iken, yeni Sayıştay Kanunu ile birlikte önemli kamu kaynağı kullanan bütün kamu idareleri denetlenmekte ve denetim raporları TBMM'ye ve ilgili kamu idarelerine gönderilmektedir.

Yeni Sayıştay Kanunu öncesi 2001-2012 yılları arasında 11 yıllık dönemde TBMM'ye toplam 37 Denetim Raporu gönderilmiş iken, Yeni Sayıştay Kanunu sonrasında 2013-2018 yılları arasındaki 6 yıl içinde toplam 3 bin 71 adet Denetim Raporu düzenlenmiş, bunların bin 612'si TBMM'ye kalanları kendi meclislerinde görüşülmek üzere mahalli idarelere gönderilmiştir."

Açıklamada, Sayıştay tarafından düzenlenen bütün denetim raporlarının mevzuat çerçevesinde internet sitesinde yayınlandığı belirtilerek, "Diğer taraftan, sorgu üzerine yapılan tahsilat ile yargılama dairelerince verilen tazmin kararları birbirine karıştırılmak suretiyle yapılan kamu zarar hesabı gerçeği yansıtmamaktadır. Zira sorgu üzerine yapılan tahsilat, yapılan önerilere idarenin gönüllü uyumu çerçevesinde gerçekleştirilen bir işlem olup, yargılama sonucunda karar verilmiş bir kamu zararını ifade etmediğinden tazmin kararı olarak değerlendirilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır." değerlendirmelerine yer verildi.

- Hata yanıltıcı bilgi verilmesine neden oldu

Açıklamada, ayrıca, Sayıştay faaliyet raporlarında yer alan bilgilerden hareketle en fazla kamu zararının 2011 yılında meydana geldiği belirtilmiş ise de yapılan incelemede, ilgili yıl raporunun hazırlanması aşamasında bazı ilamlarda yer alan döviz cinsindeki tutarların Türk lirasına dönüştürülmesinde oluşan hatanın yanıltıcı bilgi verilmesine neden olduğun anlaşıldığı kaydedildi.

Söz konusu yılda yargılama dairelerince düzenlenen ilamlarda yer alan toplam tazmin tutarının 6 milyar 108 milyon 263 bin 528 değil 221 milyon 253 bin 624 lira olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yargılama dairelerince kamu zararına ilişkin olarak verilen kararlar nihai kararlar olmayıp, nihai kararlar temyiz süreci sonrasında kesinleşmektedir. Geçmiş dönemlerde, hesap dönemi ile temyizen yargılama yılı farklılaştığı, bazı dosyaların yeniden görüşülmek üzere ilgili yargılama dairesine gönderildiği hususları dikkate alınarak, Temyiz Kurulu tarafından karar verilen tazmin tutarlarına ilişkin istatistik tutulmamış ve faaliyet raporlarında bu hususa yer verilmemiştir."

Açıklamada, yapılan çalışma sonucunda 2011 yılından itibaren Temyiz Kurulu tarafından verilen kararlarda yer alan tazmin tutarlarının aşağıdaki gibi tespit edildiği kaydedildi:

Tutar Tutar Yılı (TL) (ABD Doları) 2011 14.911.880 3.095.770 2012 27.572.012 3.080.986 2013 37.343.493 7.898.167 2014 43.039.883 -- 2015 48.329.794 -- 2016 39.267.353 -- 2017 20.174.156 -- 2018 61.321.066 --

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Anahtar Kelimeler:
iddilara Sayıştay Başkanlığı

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