Sayıştayın 156. kuruluş yıl dönümü

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, kurumun 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Baş başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Baş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Baş, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, tarihi denetim kurumlarımız olan Divanı İşraf, Başbaki Kulluğu ve Divanı Muhasebat'tan aldığı bin yılı aşkın devlet denetim kültürüyle Sayıştay, kamu mali yönetim sisteminde bugün üstlendiği rolle denetim ve yargılama fonksiyonlarının yanı sıra kamu kurumlarına rehberlik etmek suretiyle iyi bir kamu yönetimine daha etkin bir şekilde hizmet etmekte olup, Avrupa Sayıştaylar Teşkilatının Başkanı olarak uluslararası camiada aktif rol almak suretiyle hem çağdaşı olan kurumlardan istifade etmekte hem de sahip olduğu bilgi birikimi ve kültürü diğer ülke kurumlarının istifadesine sunmaktadır. Tarihteki denetim kurumlarımızdan kesintisiz bir şekilde bize intikal eden bilgi birikimi ve kültürümüzü, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma ülküsü çerçevesinde daha üst seviyelere çıkararak, yine kesintisiz bir şekilde gelecek nesillere taşıyacağımıza olan inancım tamdır."

