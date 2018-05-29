FİNANS

Sayıştayın 156. kuruluş yıl dönümü

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

Seyit Ahmet Baş başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, kurumun 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Baş başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Baş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Baş, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, tarihi denetim kurumlarımız olan Divanı İşraf, Başbaki Kulluğu ve Divanı Muhasebat'tan aldığı bin yılı aşkın devlet denetim kültürüyle Sayıştay, kamu mali yönetim sisteminde bugün üstlendiği rolle denetim ve yargılama fonksiyonlarının yanı sıra kamu kurumlarına rehberlik etmek suretiyle iyi bir kamu yönetimine daha etkin bir şekilde hizmet etmekte olup, Avrupa Sayıştaylar Teşkilatının Başkanı olarak uluslararası camiada aktif rol almak suretiyle hem çağdaşı olan kurumlardan istifade etmekte hem de sahip olduğu bilgi birikimi ve kültürü diğer ülke kurumlarının istifadesine sunmaktadır. Tarihteki denetim kurumlarımızdan kesintisiz bir şekilde bize intikal eden bilgi birikimi ve kültürümüzü, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma ülküsü çerçevesinde daha üst seviyelere çıkararak, yine kesintisiz bir şekilde gelecek nesillere taşıyacağımıza olan inancım tamdır."

PARTNER‘Ben olsam beni bırakmazdım…’‘Ben olsam beni bırakmazdım…’
TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülüTAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü
Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attıProf. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
156. kuruluş yıl dönümü Anıtkabir sayıştay Seyit Ahmet Baş

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Ev alan vatandaşa devletten destek

Ev alan vatandaşa devletten destek

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.