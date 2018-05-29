Sayıştayın 156. kuruluş yıl dönümü

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Devletimizin en önemli kurumlarından birisi olarak tarihimizden kesintisiz bir şekilde bize intikal eden bu bilgi birikimi ve denetim kültürünü daha üst seviyelere çıkarmak suretiyle yine kesintisiz bir şekilde gelecek nesillere aktaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Baş, 156. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sayıştay'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kurumun ilk yıllarından itibaren sağlıklı işleyen kamu yönetimi sisteminin ve güçlü bir kamu maliyesinin inşasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Sayıştayın TBMM adına yerine getirdiği denetim görevi ve yargı fonksiyonuyla günümüzde de anayasal sistemin en temel ve saygın kurumlarından biri olduğunu ifade eden Baş, "Kurumumuz, kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla şeffaflık ve hesap verebilirliğinin yerleşmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir stratejiyle çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.