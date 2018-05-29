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Sayıştayın 156. kuruluş yıl dönümü

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: - "Devletimizin en önemli kurumlarından birisi olarak tarihimizden kesintisiz bir şekilde bize intikal eden bu bilgi birikimi ve denetim kültürünü daha üst seviyelere çıkarmak suretiyle yine kesintisiz bir şekilde gelecek nesillere aktaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Devletimizin en önemli kurumlarından birisi olarak tarihimizden kesintisiz bir şekilde bize intikal eden bu bilgi birikimi ve denetim kültürünü daha üst seviyelere çıkarmak suretiyle yine kesintisiz bir şekilde gelecek nesillere aktaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Baş, 156. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sayıştay'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kurumun ilk yıllarından itibaren sağlıklı işleyen kamu yönetimi sisteminin ve güçlü bir kamu maliyesinin inşasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Sayıştayın TBMM adına yerine getirdiği denetim görevi ve yargı fonksiyonuyla günümüzde de anayasal sistemin en temel ve saygın kurumlarından biri olduğunu ifade eden Baş, "Kurumumuz, kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla şeffaflık ve hesap verebilirliğinin yerleşmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir stratejiyle çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.

Baş, Sayıştayın bu kapsamdaki tüm faaliyetlerinde Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını, dünyadaki gelişmeleri de izleyerek en etkin şekilde yerine getirdiğini vurgulayarak, "Sayıştay, TBMM adına yaptığı denetimleri dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde ve aynı zamanda uluslararası denetim standartlarına uygun şekilde planlayıp yürütüyor ve denetimlerinde bilişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişten gelen tarihi birikimini dünyayla paylaşmak ve buna paralel olarak kendisini sürekli geliştirmek için uluslararası iş birliğine büyük önem verdiklerinin altını çizen Baş, Sayıştayın bu kapsamda, Uluslararası Sayıştaylar Organizasyonu (INTOSAI), Asya Sayıştaylar Teşkilatı (ASOSAI), Avrupa Sayıştaylar Teşkilatı (EUROSAI) ve Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştaylar Teşkilatı'nın (ECOSAI) aktif üyesi olduğunu dile getirdi.

- "Milletimiz ruhunu 1 dolara kiralayanlara cevabını vermiştir"

Baş, devletin kurumlarla ayakta kalabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarihi süreç içinde Türk milleti 'Devlet ebed müddet' umdesiyle Büyük Selçuklu Devleti'nin kurumlarını Osmanlı Devleti'ne taşımayı bilmiş ise en zayıf düştüğü noktada, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı sonrasında da genç Türkiye Cumhuriyeti'ne taşımayı bilmiştir. Milletimiz, ruhunu 1 dolara kiralayarak 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle bu süreci akamete uğratacaklarını zannedenlere de gerekli cevabı vermiştir. Devletimizin en önemli kurumlarından birisi olarak tarihimizden kesintisiz bir şekilde bize intikal eden bu bilgi birikimi ve denetim kültürünü daha üst seviyelere çıkarmak suretiyle yine kesintisiz bir şekilde gelecek nesillere aktaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Güvenli tarafından da etkinlikte "Ortadoğu ve Batı Avrupa Muhasebe Kültür Dengeleri" konulu konferans verildi.

Etkinliğe, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile yüksek yargı mensupları katıldı. Programda, emekli daire başkanlarına plaket verildi.

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