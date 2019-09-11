FİNANS

"Sazlıca domatesi" ve "Bor biberi"nin gen kaynakları araştırılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yerel gen kaynaklarına yönelik çalışmada DNA'sı çıkartılan Sazlıca domatesi ve Bor biberi, ulusal gen bankasına kazandırılacak - Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan: - "Fakülte olarak bölgemizin değerlerine sahip çıkmayı, onları ekonomiye kazandırmayı, bu sayede de bölgesel kalkınmaya katkı yapmayı kendimize misyon edindik"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesinde, yerel gen kaynaklarına yönelik çalışmada, DNA'sı çıkartılan Sazlıca domatesi ve Bor biberi, ulusal gen bankasına kazandırılacak.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte olarak bölgenin yerel değerleri ve ülkenin önemli bitkileri üzerinde çalışma yürüttüklerini, hem bölgesel kalkınmaya hem de yerel gen kaynaklarının korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Sazlıca domatesi ve Bor biberinin bölgede çok tutulduğuna dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti:

"Herkes, Sazlıca domatesi veya Bor biberi almak istiyor ama farklı köylerde, farklı tipte bitkilerin olduğunu tespit ettik. Geçen yazdan itibaren bunun üzerine yerel gen kaynaklarımızı korumak ve onların karakterizasyonunu yapmak üzere bir çalışma başlattık. Sazlıca domatesi ve Bor biberi yetişen köylere giderek oralardan tohum örnekleri aldık. Bu tohumların önce tarlada ölçümlerini ve karakterizasyonunu, sonra laboratuvarda meyvelerin ölçümlerini yaptık ve tohumlarını çıkardık. Bu yaz da her tarladan aldığımız farklı genotipi ayrı hatlarda ekerek, bunların hem morfolojik hem de genetik karakterizasyonunu yapıyoruz. Morfolojik karakterizasyon dediğimiz bitkinin genel görünümü itibariyle boyu, yaprak yapısı, şekli, büyüklüğü ve rengini ölçüyoruz, karakterize ediyoruz. Artı bu hatlarının her birinin DNA'sını çıkararak parmak izlerini ortaya koyuyoruz. Bu sayede burada farklı genotipler mi var, Sazlıca genotipi olarak yoksa hepsi aynı genotik yapıya mı sahip, eğer farklı genotipler varsa bunların içinde en iyisi hangisi, onu ortaya koyup daha bunu da koruma altına alarak bölge çiftçilerimizin hem hizmetine sunmak hem de bu yerel gen kaynaklarını Türkiye'deki gen bankalarına ve ülke tarımına kazandırılmasını amaçlıyoruz."

Çalışkan, projenin Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) "Tohumun İzinde" adıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında desteklendiğini belirterek, proje sonunda elde edilecek tohumları da gen bankasına vereceklerini aktardı.

Bu sayede Niğde'nin yerel çeşitlerinin gün yüzüne çıkartılacağını anlatan Çalışkan, "Karakterizasyonu yapıldıktan sonra da ulusal gen bankamıza kazandırılmış olacak. Bundan sonra bu konuda araştırma yapmak isteyenler için de önemli bir materyal olacağını düşünüyorum. Fakülte olarak bölgemizin değerlerine sahip çıkmayı, onları ekonomiye kazandırmayı bu sayede de bölgesel kalkınmaya katkı yapmayı kendimize misyon edindik. Bu misyon doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tez konusu olarak çalışma yapan yüksek lisans öğrencisi Serap Avşar da çalışmada amaçlarının yerel çeşitlerin morfolojik ve genetik karakterizasyonunun yapılması olduğunu dile getirdi.

Avşar, "Projemiz, alanında yapılan ilk çalışma olup Sazlıca domatesi ve Bor biberinin ilk karakterizasyonunu yapmaktayız. Yerel bir çeşit ve gelecekte ıslah hatları için önemli bir genetik havuza sahip olan genlerin açığa çıkarılması ve korunmasını sağlamayı hedefliyoruz. Projede sahip olunan genler, daha sonra ileride ıslah hatlarında kullanılabilecek. Türkiye'nin sadece bir bölgesine özgü kalmayıp, ihracatta bile kullanılabilecek çeşitlerin geliştirilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyorYabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor
İhracat birim değer endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 düştüİhracat birim değer endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

En Çok Okunan Haberler

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Hibrit şov! İşte geleceğin otomobilleri

Hibrit şov! İşte geleceğin otomobilleri

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

Yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor

Yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor

İhracat birim değer endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 düştü

İhracat birim değer endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Araştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

Araştırma-Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

Arap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarması

Arap iş adamlarından İstanbul'a emlak çıkarması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.