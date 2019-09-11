"Sazlıca domatesi" ve "Bor biberi"nin gen kaynakları araştırılıyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesinde, yerel gen kaynaklarına yönelik çalışmada, DNA'sı çıkartılan Sazlıca domatesi ve Bor biberi, ulusal gen bankasına kazandırılacak.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte olarak bölgenin yerel değerleri ve ülkenin önemli bitkileri üzerinde çalışma yürüttüklerini, hem bölgesel kalkınmaya hem de yerel gen kaynaklarının korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Sazlıca domatesi ve Bor biberinin bölgede çok tutulduğuna dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti:

"Herkes, Sazlıca domatesi veya Bor biberi almak istiyor ama farklı köylerde, farklı tipte bitkilerin olduğunu tespit ettik. Geçen yazdan itibaren bunun üzerine yerel gen kaynaklarımızı korumak ve onların karakterizasyonunu yapmak üzere bir çalışma başlattık. Sazlıca domatesi ve Bor biberi yetişen köylere giderek oralardan tohum örnekleri aldık. Bu tohumların önce tarlada ölçümlerini ve karakterizasyonunu, sonra laboratuvarda meyvelerin ölçümlerini yaptık ve tohumlarını çıkardık. Bu yaz da her tarladan aldığımız farklı genotipi ayrı hatlarda ekerek, bunların hem morfolojik hem de genetik karakterizasyonunu yapıyoruz. Morfolojik karakterizasyon dediğimiz bitkinin genel görünümü itibariyle boyu, yaprak yapısı, şekli, büyüklüğü ve rengini ölçüyoruz, karakterize ediyoruz. Artı bu hatlarının her birinin DNA'sını çıkararak parmak izlerini ortaya koyuyoruz. Bu sayede burada farklı genotipler mi var, Sazlıca genotipi olarak yoksa hepsi aynı genotik yapıya mı sahip, eğer farklı genotipler varsa bunların içinde en iyisi hangisi, onu ortaya koyup daha bunu da koruma altına alarak bölge çiftçilerimizin hem hizmetine sunmak hem de bu yerel gen kaynaklarını Türkiye'deki gen bankalarına ve ülke tarımına kazandırılmasını amaçlıyoruz."