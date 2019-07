Sberbank, DenizBank hisselerini Emirates NBD'ye devretti

"1997'de Zorlu Holding ile başlayan, 2004'te halka açılma ile 25 bin ilave hissedarımızla tanışmamızla devam eden, ardından 6 yıl Dexia ve son olarak 7 yıl Avrupa'nın en köklü ve büyük bankalarından Sberbank çatısı altında süregelen yolculuğumuzda, her yeni hissedarımızla, tecrübe ettiğimiz her yeni kültür ve kurumsal yapı ile daha da güçlendik, yenilendik, öğrendik. Belki de bu yüzden 'dinamik ve çevik banka' olarak kalmayı başardık.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, son 10 yılda her alanda pazar paylarını artırdıklarını ve ciddi büyüme yakaladıklarını belirtti.

- "Son 10 yılda her alanda pazar payımızı artırdık"

Diğer taraftan Emirates NBD'nin Türkiye'ye olan ilgisini ise uzun yıllardır gerçekleştirdiği yatırımlardan bildiklerini söyleyen Ateş, yaklaşık 20 aylık bir süre zarfında her üç kurumun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki resmi onay süreçlerinin tamamlanmasıyla nihayet bugün resmi hisse devrinin gerçekleştiğini dile getirdi.

- "MENAT bölgesinde büyüyoruz"

Emirates NBD Başkan Yardımcısı ve İdari Direktör Hesham Abdulla Al Qassim da DenizBank’ın, Emirates NBD ailesine yeni üyesi olarak katılımı vesilesiyle bugün burada bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Emirates NBD'nin çok büyük bir olgu olan sinerjinin yani iki büyük ve köklü kurumun nasıl başarıyla bir araya gelerek sektörün yolunu açacak bir güç merkezi oluşturduğuna dair çok parlak bir örneği teşkil ettiğini anlatan Qassim, Emirates NBD'nin tarihçesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Emirates NBD’nin kökleri Haziran 1963 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kurulan ilk ulusal banka olma özelliği taşıyan National Bank of Dubai’ye dayanıyor. Emirates NBD, 2007'de National Bank of Dubai ve Emirates Bank International’ın birleşmesiyle yani bir anlamda BAE’nin ikinci ve dördüncü en büyük bankalarının bir araya gelmesiyle aktif büyüklüğü anlamında bölgenin en büyük bankalarından biri olarak kuruldu. Bu birleşme süreci tüm taraflar için çok önemli bir sinerji sağlayarak her iki tarafın da tam potansiyelini ortaya çıkartmış ve bölgenin bankacılık kompozisyonu içerisinde lider bir kurum oluşturmamıza yardımcı olmuştur."