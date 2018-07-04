FİNANS

Sberbank, Kazakistan'daki varlığını "derinleştirecek"

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

Sberbank Üst Yöneticisi ve İcra Kurulu Başkanı Gref: - "Banka olarak coğrafi açıdan bir genişleme planlamıyoruz ancak bulunduğumuz pazarlardaki varlığımızı derinleştireceğiz"

ASTANA (AA) –Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı German Gref, coğrafi açıdan genişlemeyi planlamadıklarını belirterek, “Ancak halihazırda bulunduğumuz pazarlardaki varlığımızı derinleştireceğiz.” dedi.

Gref, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Astana Finans Günleri’nde yaptığı açıklamada, Sberbank’ın Kazakistan’daki faaliyetlerini 2006’dan bu yana başarıyla yürüttüğüne işaret etti.

Yaklaşık 8,5 milyar dolarlık toplam yatırımla, Sberbank’ın Kazakistan’daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri olduğunu anımsatan Gref, “Banka olarak coğrafi açıdan bir genişleme planlamıyoruz. Ancak halihazırda bulunduğumuz pazarlardaki varlığımızı derinleştireceğiz. Kazakistan da bu pazarlardan birisi olacak.” diye konuştu.

Kazakistan’a geleneksel ürün yelpazeleriyle girmenin makul bir seçenek olmadığını anlatan Gref, “Kazakistan’da dijital altyapının gelişmesi halinde, özellikle bu alanda yeni ürünlerle bu pazara gelmeyi planlıyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan rusya sberbank

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