Sberbank'ın net karı ilk çeyrekte arttı

MOSKOVA (AA) – Sberbank'ın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,3 artarak 212,1 milyar rubleye yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sberbank’ın net karı, 2018’in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 artarak 212,1 milyar rubleye (yaklaşık 3,4 milyar dolar) çıktı.

Söz konusu dönemde, bankanın net faiz gelirleri de geçen yıla kıyasla yüzde 6,5 yükselerek 358,6 milyar rubleye çıkarken, komisyon gelirleri de yüzde 21,4’lük artışla 101,5 milyar rubleye yükseldi.

Bankanın 2017 net karı bir önceki yıla göre yüzde 35’lik artışla 674,1 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmişti.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle, Denizbank AŞ'nin, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı bildirilmişti.

