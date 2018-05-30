FİNANS

Sberbank'ın net karı ilk çeyrekte arttı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 11:57 | Son Güncelleme

Rus bankası Sberbank'ın net karı ilk çeyrekte 212,1 milyar rubleye çıktı

MOSKOVA (AA) – Sberbank'ın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,3 artarak 212,1 milyar rubleye yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sberbank’ın net karı, 2018’in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 artarak 212,1 milyar rubleye (yaklaşık 3,4 milyar dolar) çıktı.

Söz konusu dönemde, bankanın net faiz gelirleri de geçen yıla kıyasla yüzde 6,5 yükselerek 358,6 milyar rubleye çıkarken, komisyon gelirleri de yüzde 21,4’lük artışla 101,5 milyar rubleye yükseldi.

Bankanın 2017 net karı bir önceki yıla göre yüzde 35’lik artışla 674,1 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmişti.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle, Denizbank AŞ'nin, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı bildirilmişti.

PARTNERPetek'e sürpriz partiPetek'e sürpriz parti
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyorPegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor
Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldüTütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka denizbank rusya sberbank

En Çok Okunan Haberler

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Uber'den Türkiye açıklaması

Uber'den Türkiye açıklaması

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.