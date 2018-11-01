FİNANS

Sberbank'ın net karı üçüncü çeyrekte 228,1 milyar rubleye çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Bankanın bu yılın 9 ayındaki net karı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 655,5 milyar ruble oldu

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 228,1 milyar rubleye yükseldi.

Sberbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı, 2018’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artarak 228,1 milyar rubleye (yaklaşık 3,4 milyar dolar) çıktı.

Söz konusu dönemde, bankanın net faiz gelirleri yüzde 3,2 artışla 359,3 milyar rubleye, komisyon gelirleri de yüzde 17,7 artarak 114,6 milyar rubleye yükseldi.

Sberbank’ın bu yılın 9 ayındaki net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 655,5 milyar rubleye ulaştı.

Bankanın 2017'deki net karı, bir önceki yıla göre yüzde 35’lik artışla 674,1 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmişti.

Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye satıldığı belirtilmişti.

Satış işleminin 2018 sonunda veya 2019 başında tamamlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
banka denizbank rusya sberbank

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