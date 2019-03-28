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Schneider Electric Akıllı Fabrikalar ve Proses Yönetimi Konferansı’nda

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Schneider Electric, Akıllı Fabrikalar ve Proses Yönetimi Konferansı’nda yer aldı - Schneider Electric Son Kullanıcı & Sistem Entegratörü Kanal Müdürü Kerem Barlak: -"Gelecek 5 sene içerisinde ise dünyada bağlanabilen cihaz sayısının insan sayısının 5 katına çıkması, dolayısıyla veri trafiği, depolama ihtiyacı ve aynı zamanda verinin işlenmesi için gerekli enerjinin artması bekleniyor"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Akıllı Fabrikalar ve Proses Yönetimi Konferansı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Akıllı Fabrikalar ve Proses Yönetimi Konferansı’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleşen konferansta Schneider Electric Son Kullanıcı & Sistem Entegratörü Kanal Müdürü Kerem Barlak konuşmacı olarak yer aldı. Barlak, Sanayide Dijitalleşme Süreçlerinde EcoStruxure çözümlerini anlattı.

Açıklamada konferanstaki değerlendirmelerine yer verilen Barlak, gelecek dönemde tüm sektör ve iş alanlarını etkileyecek 3 megatrende dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 30 sene içerisinde her sene 70 milyon insanın daha kırsaldan şehirlere göç edeceği ve sanayide tüketilen enerjinin yüzde 50 artacağı öngörülüyor. Gelecek 5 sene içerisinde ise dünyada bağlanabilen cihaz sayısı insan sayısının 5 katına çıkması, dolayısıyla veri trafiği, depolama ihtiyacı ve aynı zamanda verinin işlenmesi için gerekli enerjinin artması bekleniyor.

Bu doğrultuda şehirleşme, endüstrileşme ve dijitalleşme geleceğimizi şekillendiren megatrendler olarak öne çıkıyor. Tüm bu alanlarda gelişim sağlarken de gezegenimizin sürdürülebilirliğini garanti altına almalıyız. Bu zorlukların akıllı çözümlerle aşılabileceğine inanan bir şirket olarak 3 katmanda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bunlar, bağlanabilir cihazlar, otomasyon ve kontrol, uygulama/analitik ve servisler."

Schneider Electric, bu megatrendler doğrultusunda önemli yatırımlara ve iş birliklerine imza atıyor. Wonderware’in 2014 yılında Schneider Electric bünyesine katılmasıyla birlikte şirket, endüstriyel yazılım ve SCADA uygulamaları kapsamında benzersiz uygulamalar geliştiriyor ve birçok sektörde verimlilik artışı sağlıyor. Örneğin, Wonderware System Platform sadece bir SCADA gibi çalışmıyor, fabrika süreçlerindeki verileri, aksiyon alınabilcek bilgiler haline getiriyor.

Schneider Electric’in 2018’de yapmış olduğu bir diğer önemli yatırım ise, AVEVA ile gerçekleşti. AVEVA yazılımları sayesinde özellikle petrokimya gibi tasarımın, yönetimin ve sürekliliğin yüksek öncelikli olduğu sektörlerde dijitalleşme altyapısı inşa ediliyor.

Bu büyük ortaklıkların yanı sıra Schneider Electric’in EcoStruxure çözümleri de müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt olmaya devam ediyor. EcoStruxure ile beraber, enerjide, üretimde, IT altyapılarında, ve binalarda hem şirketlerin, hem de dünyanın sürdürülebilirlik ihtiyacına cevap vermek mümkün. Gerçek bir EcoStruxure örneği de Türkiye’de. Schneider Electric ve gıda üretimi yapan bir şirketin beraber kurmuş oldukları kek üretim tesisinde EcoStruxure teknolojisinden faydalanıldı. Bu tesis, benzerlerinden 30 oranında daha az kaynak tüketerek tam manasıyla bir dijital fabrika olduğunu kanıtladı.

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Schneider Electric

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