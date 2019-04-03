FİNANS

Schneider Electric Dijital Bakım Zirvesi'nde

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Schneider Electric OEM Kanal Müdürü Hakan Şençicek: - "Ülkemizde pek çok iş ortağımızla birlikte nesnelerin interneti tabanlı dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 hareketinde öncü rol alıyoruz. Türkiye’de bu dönüşümün yükselebileceği bir altyapı ve sistemler bütünü sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Konya’da gerçekleştirilen Dijital Bakım Zirvesi 2019'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Dijital Bakım Zirvesi 2019'a katıldı.

Enerji, otomasyon ve üretim konusunda uzman firmaları bir araya getirerek otomasyon ve bakım uzmanları arasında farkındalık yaratmayı hedefleyen zirvede, bu yıl Konya’da gerçekleştirildi. Schneider Electric OEM Kanal Müdürü Hakan Şençicek'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde Endüstri 4.0 uygulamaları ve sanayinin geleceği masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric OEM Kanal Müdürü Hakan Şençicek, enerji ve dijital dünyalarını bir araya getiren şirketin, bugün küresel çapta 10 bin mühendisi ile fark yaratan, sayısız teknoloji geliştirdiği belirterek, şirketin gelirinin yüzde 50’sini, bağlı ürünler, analitikler, yazılım, yapay zeka gibi pek çok yeni nesil teknolojiden sağladığına dikkati çekti.

Dijitalleşmeye sürekli yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Şençicek, "Bu doğrultuda kapsamlı, yenilikçi ve rekabetçi teknolojimizi 100’ü aşkın ülkede sunarken her pazarda güvenilir, paylaşımcı ve yerel olmaya özen gösteriyoruz. Böylece küresel tecrübemizle yerel değerler yaratıyoruz. Bu sayede de bugün ülkemizde pek çok iş ortağımızla birlikte nesnelerin interneti tabanlı dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 hareketinde öncü rol alıyoruz. Türkiye’de bu dönüşümün yükselebileceği bir altyapı ve sistemler bütünü sunuyoruz. Yakın iş birliğimiz ile birlikte daha iyi, verimli ve güvenli üretimin yeni yollarını keşfetmeye odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- EcoStruxure platformu

Açıklamada verilen bilgiye göre, Schneider Electric, bu alandaki tüm ürün ve çözümlerini EcoStruxure adı altında endüstriyel otomasyon ve dijitalleşmenin tüm katmanlarını içerecek şekilde geliştiriyor. EcoStruxure mimarisinde sunduğu çözümleri üç katmanda ele alıyor. Bunlar internet bağlantılı ürünler, lokal kontrol (edge kontrol), uygulamalar ve servisler olarak sıralanıyor.

Şirket, pazardaki derin bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanarak, bina, güç, veri merkezi, makine, tesis ve şebeke sektörlerine hitap edecek çözümler sunuyor.EcoStruxure platformu, üretim bölümünden yönetim katına kadar işletmelerdeki her şey arasında bağlantı kurulmasını, sensörlerden buluta kadar kritik verilerin toplanmasını, verilerin anlamlı içerikler oluşturacak şekilde analiz edilmesini ve bu döngüyü gerçek zamanlı bilgiyle tamamlayarak eyleme geçilmesini sağlıyor.

Bu platform, Schneider Electric çözümlerinin üzerine kurulduğu ve kullanıcılara ulaştırıldığı teknolojinin bel kemiğini oluşturuyor. Böylece verimlilik, kârlılık ve güvenlik garanti altına almış oluyor.

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Dijital Bakım Zirvesi Schneider Electric

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