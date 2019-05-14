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Schneider Electric, Easy UPS 3M’i portföyüne kattı

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

Easy UPS 3M, kritik ekipmanları güç kesintisi, dalgalanma ve ani artışlardan kaynaklanan hasarlara karşı koruyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Easy UPS 3M'i 3 Fazlı UPS ürün ailesine ekledi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, 60 kVA - 100 kVA (400V) aralığında bir Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) olan Easy UPS 3M’i, 3 Fazlı UPS ürün ailesine eklediğini duyurdu. Birçok ülkede aynı anda pazara sunulan Easy UPS 3M kullanıcılarına kurulum, kullanım ve servis kolaylığı sağlıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sürekliliğini mümkün kılan Easy UPS 3M, veri merkezleri ve endüstriyel ortamlar için de son derece uygun.

Az alan kaplayacak ve gelişmiş ürün özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan Easy UPS 3M, kritik ekipmanları güç kesintisi, dalgalanma ve ani artışlardan kaynaklanan hasarlara karşı koruyor. Bu cihaz ilk yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlarken ECO enerji tasarrufu modunda yüzde 99'a kadar verimliliği mümkün kılıyor. Easy UPS 3M ile birlikte sağlanan çalıştırma hizmeti sayesinde kullanıcılar, aynı zamanda ürün ile en iyi performans, güvenilirlik, güvenlik ve rahatlığı deneyimliyor. Aynı zamanda doğru ve güvenli bir şekilde yapılandırıldığından emin oluyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric 3 Fazlı Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christopher Thompson, küçük ve orta ölçekli işletmeler, veri merkezleri ve üretim tesisleri için son derece uygun olan bu yeni 3 fazlı ürün ile Schneider Electric'in birçok sektörde müşteri ihtiyaçlarını ve iş ortaklarının gereksinimlerini daha iyi karşılayabildiğini kaydetti.

Easy UPS 3M, geniş giriş gerilimi aralığı ve güçlü aşırı yük korumasısının, kompakt bir tasarım ile birleştirildiği dayanıklı bir cihaz. Schneider Electric’in zorlu standart prosedürlerine uygun şekilde tasarlanmış ve test edilmiş olan UPS kolay kurulum özelliğine sahip. Ayrıca kolay yapılandırma ve izleme için sezgisel bir ekran ara yüzü ile çalışıyor. Bunun yanı sıra müşteriler, opsiyonel ağ yönetimi kartı ile Schneider Electric'in EcoStruxure IT bulut tabanlı yazılım paketini kullanarak UPS'in durumunu uzaktan izleyebiliyor ve yönetebiliyorlar.

Schneider Electric’in güçlü yerel servis uzmanı kaynaklarına sahip global servis ağı, Easy UPS 3M yaşam döngüsünün tamamında müşteriler için eksiksiz hizmetler sunuyor.

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Schneider Electric

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