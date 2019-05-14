Schneider Electric, Easy UPS 3M’i portföyüne kattı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Easy UPS 3M'i 3 Fazlı UPS ürün ailesine ekledi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, 60 kVA - 100 kVA (400V) aralığında bir Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) olan Easy UPS 3M’i, 3 Fazlı UPS ürün ailesine eklediğini duyurdu. Birçok ülkede aynı anda pazara sunulan Easy UPS 3M kullanıcılarına kurulum, kullanım ve servis kolaylığı sağlıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sürekliliğini mümkün kılan Easy UPS 3M, veri merkezleri ve endüstriyel ortamlar için de son derece uygun.

Az alan kaplayacak ve gelişmiş ürün özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan Easy UPS 3M, kritik ekipmanları güç kesintisi, dalgalanma ve ani artışlardan kaynaklanan hasarlara karşı koruyor. Bu cihaz ilk yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlarken ECO enerji tasarrufu modunda yüzde 99'a kadar verimliliği mümkün kılıyor. Easy UPS 3M ile birlikte sağlanan çalıştırma hizmeti sayesinde kullanıcılar, aynı zamanda ürün ile en iyi performans, güvenilirlik, güvenlik ve rahatlığı deneyimliyor. Aynı zamanda doğru ve güvenli bir şekilde yapılandırıldığından emin oluyorlar.