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Schneider Electric Elektrikçi Buluşmaları sektörde ses getiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Schneider Electric'in sektörde gelişimi sürekli kılmak üzere elektrikçileri bir araya getirdiği "Innovation Talk: Elektrikçi Buluşmaları" Kayseri ve İzmir'de de gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric tarafından sektörde gelişimi sürekli kılmak üzere düzenlenen ve elektrikçilerden büyük ilgi gören Innovation Talk: Elektrikçi Buluşmaları; Mersin, Balıkesir, İstanbul ve Erzurum'dan sonra farklı şehirlerde de gerçekleştirilecek.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 2019'da da Innovation Talk: Elektrikçi Buluşmaları etkinlikleri ile elektrikçilerle bir araya getirmeye ve yeni nesil teknoloji ve uygulamalarla sektörde gelişim yaratmaya devam ediyor. Nisan-temmuz döneminde Mersin, Balıkesir, İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen etkinlikler sektör uzmanları tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler bu yıl oyuncu Ceyhun Fersoy'un moderatörlüğünde eğlenceli ve interaktif bir şekilde gerçekleştiriliyor. Organizasyonlar boyunca enerjinin güvenli, güvenilir ve verimli kullanılmasında önemli bir role sahip olan "Kaçak Akımdan Korunma" ve "Yıldırımdan Korunma" konuları masaya yatırılıyor. Katılımcıların görüş ve deneyimleriyle interaktif oturumlar düzenleniyor.

Ayrıca Schneider Electric'in elektrikçiler için geliştirdiği sadakat programı olan Fazpuan ile ilgili son gelişmeler katılımcılarla paylaşılıyor. Etkinliklerde öne çıkan bir diğer konu ise Schneider Electric'in Elektrikli Araç Şarj İstasyonu. Türkiye'de hızla gelişmekle olan bu alan için yeni nesil bir çözüm sunan bu ürün katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Nisan-temmuz döneminde 4 farklı şehirde düzenlenen buluşmalarda eğlenceli zaman geçiren elektrikçiler, yarışmalara da katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda finale kalan iki elektrikçiye Schneider Electric ürünlerinden derlenen birer paket, birinciye ise Fazpaun programı aracılığıyla 250 TL değerinde market alışveriş çeki verildi.

Schneider Electric'in electrikçi buluşmaları, Kayseri ve İzmir'deki buluşmalarla devam edecek.

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