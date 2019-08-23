Schneider Electric Elektrikçi Buluşmaları sektörde ses getiriyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric tarafından sektörde gelişimi sürekli kılmak üzere düzenlenen ve elektrikçilerden büyük ilgi gören Innovation Talk: Elektrikçi Buluşmaları; Mersin, Balıkesir, İstanbul ve Erzurum'dan sonra farklı şehirlerde de gerçekleştirilecek.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 2019'da da Innovation Talk: Elektrikçi Buluşmaları etkinlikleri ile elektrikçilerle bir araya getirmeye ve yeni nesil teknoloji ve uygulamalarla sektörde gelişim yaratmaya devam ediyor. Nisan-temmuz döneminde Mersin, Balıkesir, İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen etkinlikler sektör uzmanları tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler bu yıl oyuncu Ceyhun Fersoy'un moderatörlüğünde eğlenceli ve interaktif bir şekilde gerçekleştiriliyor. Organizasyonlar boyunca enerjinin güvenli, güvenilir ve verimli kullanılmasında önemli bir role sahip olan "Kaçak Akımdan Korunma" ve "Yıldırımdan Korunma" konuları masaya yatırılıyor. Katılımcıların görüş ve deneyimleriyle interaktif oturumlar düzenleniyor.