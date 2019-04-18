FİNANS

Schneider Electric, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

Fuar kapsamında Schneider Electric Satış Operasyonları ve Stratejik İlişkiler Direktörü Cihan Karamık, EcoStruxure mimarisi ve enerji yönetim hizmetleri hakkında bilgi verdi

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'na (EVF) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'na katıldı.

Fuar kapsamında Schneider Electric Satış Operasyonları ve Stratejik İlişkiler Direktörü Cihan Karamık, EcoStruxure mimarisi ve enerji yönetim hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Fuarda, Schneider Electric standı büyük ilgi gördü.

- "Enerjiyi etkin yönetmek için internet teknolojilerine ihtiyacımız var"

Açıklamaya göre, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkanı ve aynı zamanda Schneider Electric Satış Operasyonları ve Stratejik İlişkiler Direktörü olan Cihan Karamık, "Enerjimizi Nasıl Yönetelim?" başlıklı bir konuşma yaptı.

Karamık, enerjiyi kullanma kültüründen yönetme kültürüne geçmenin zamanının çoktan geldiğini belirterek, "Enerjiyi etkin yönetmek için internet teknolojilerine ihtiyacımız var. Her nesnenin birbiriyle haberleştiği dünyamızda elde edilen verilerin bazı uygulamalarla işlenmesi ve enerji yönetimi için aksiyon alırken kullanılması kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric’in, Endüstri 4.0 uyumlu enerji verimliliği ürün ve çözümleri ile ilgili bilgi de veren Karamık, şirketin "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hizmetlerimiz" olarak adlandırdığı Enerji Etüdü, VAP Danışmanlığı ve ISO 50001 Danışmanlığı çalışmalarını da katılımcılara tanıttı.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyorDominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor
TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyorTÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Schneider Electric

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü

Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü

Roche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttı

Roche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttı

Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

Titanic Mardan Palace açılıyor

Titanic Mardan Palace açılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.